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「修修臉」太頻繁小心灼傷 醫師提醒先評估

記者楊雅棠／台北報導
食藥署舉行記者會提醒使用美容醫學光電治療的注意事項。記者楊雅棠／攝影
食藥署舉行記者會提醒使用美容醫學光電治療的注意事項。記者楊雅棠／攝影

為了去除細紋、黑斑，許多人會到醫美中心報到，接受美容醫學光電治療，像是電波拉皮、脈衝光等，希望能夠「修修臉」。但台大醫院皮膚科兼任主治醫師王修含提醒，美容醫學光電治療不可過度頻繁的治療，能量不可過高，否則可能出現一至三度不等的灼傷，甚至因為去眼周細紋不慎造成白內障；不但沒變美反而造成傷害。

王修含表示，美容醫學光電治療包括雷射、電波、聚焦超音波。這些治療中，雷射是以單一波長（雷射）或一波段波長（脈衝光）的光波來治療皮膚，除斑、除毛、去除刺青、治療痤瘡。

電波是利用熱能使膠原蛋白分子內部的膠聯鍵結破壞，使膠原蛋白收縮，其後藉由組織修復的作用機轉，使真皮層膠原蛋白重組與新生，常用於皺紋和細紋的治療。

聚焦超音波則是利用聚焦音波的能量，作用於深層皮膚與皮下組織層或表淺肌肉筋膜系統，使蛋白緊縮或破壞脂肪細胞，達到拉提或破壞皮下脂肪效果。

但是王修含說，曾有長肝斑的病患，因為求好心切，要求醫師加強雷射的能量，反而造成灼傷，甚至造成肝斑的色素反擊，出現比原本更嚴重的「反黑」。還有病人做電波拉皮，卻因為使用舒眠的靜脈麻醉，同時進行電波與音波，竟燒燙傷成葡萄水泡。

他說，事實上肝斑是不會完全消失的黑色素疾病，最好的方式是做好防曬，最後才用低能量雷射，稍微去除過黑的色素。

因此，如果想要除斑、除皺，首先要請皮膚科醫師評估發生的原因，加以阻斷。並且可多吃蔬果或擦外用保養品先控制，如果六個月至一年仍未改善，再考慮進行美容醫學光電治療。

王修含表是，治療後也要遵循醫師指示進行術後照護，例如可使用冰敷方式減緩灼熱及不適感，並加強肌膚保濕。此外，術後一周內也要避免用過熱的水洗臉或淋浴，並避免使用果酸、A酸、水楊酸等刺激性物質，或進行去角質等療程。

衛福部食藥署醫粧組科長葉旭輝則表示，目前美容醫學光電設備是以第二等級醫療器材列管，須經食藥署 審查產品的安全性及效能後，才可取得上市許可證。提醒民眾，務必要選擇經衛生福利部核准的合法產品。

王修含表示，曾有病人因為電波拉皮，而造成灼傷。記者楊雅棠／攝影
王修含表示，曾有病人因為電波拉皮，而造成灼傷。記者楊雅棠／攝影

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