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41歲牛津畢業失業律師 提告父母討「終生撫養費」

編譯中心／綜合報導
41歲牛津大學畢業的律師西迪基（Faiz Siddiqui）日前到法院控告親生父母，要求他們支付他終生撫養費。示意圖。（Pexels）
41歲牛津大學畢業的律師西迪基（Faiz Siddiqui）日前到法院控告親生父母，要求他們支付他終生撫養費。示意圖。（Pexels）

41歲牛津大學畢業的律師西迪基（Faiz Siddiqui）日前到法院控告親生父母，要求他們支付他終生撫養費。

畢業後曾在數家事務所工作的西迪基聲稱自己有健康問題，作為「脆弱的」成年子女，有權訴請富有的父母撫養，若父母拒絕給他這筆錢將侵犯他的人權。

英國媒體每日郵報（Daily Mail）報導，已失業長達10年的西迪基一直住在倫敦市中心市價100萬英鎊（約140.6萬美元）的公寓裡，這套公寓歸他69歲母親拉克珊達（Rakshanda）和71歲父親賈維德（Javed）所有。父母每周提供他超過400英鎊的生活費，並幫他支付帳單

然而父母與兒子爭吵後希望減少金援，直指兒子「難相處、苛刻又固執」。去年家庭法院法官駁回西迪基的案件後，現又移交到上訴法院。

報導指出西迪基三年前也曾主張牛津大學教學品質「糟糕透頂」使他無法獲得最高學位和薪資高的職位，向牛津大學求償100萬英鎊賠償金，最終被高等法院駁回。

帳單 倫敦 英國

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