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「沒有我，你睡得好嗎？」71歲富婆調情騷擾 名醫提告

編譯中心 / 綜合報導
英國71歲富婆、前房地產開發商貝麗騷擾皮膚科名醫皮薩爾長達4個月。圖為示意圖。（取材自Pexels）
英國71歲富婆、前房地產開發商貝麗騷擾皮膚科名醫皮薩爾長達4個月。圖為示意圖。（取材自Pexels）

英國71歲富婆、前房地產開發商貝麗（Patricia Bailey）因以充滿「挑逗及脅迫」意味的訊息及行為，騷擾皮膚科名醫皮薩爾（Philippe Hamada-Pisal）長達4個月，被法官勒令限制不得外出，並須支付880英鎊（約1220美元）的法庭費用。

英國媒體星期日標準報（Evening Standard）報導，貝麗狂發調情簡訊好比「沒有我，你睡得好嗎？」和打電話給皮薩爾，還在他家和辦公室突襲。

報導指出，貝麗否認自己發送挑逗訊息，聲稱她是因為不滿皮膚療程，才會反覆聯絡皮薩爾。但是地方法院法官雅各布斯（Alexander Jacobs）認為貝麗的辯解「違反事實」，判定她觸犯騷擾罪。

皮薩爾表示2019年底貝麗請他進行眼皮拉提療程，期間他試圖跟貝麗維持禮貌的應答，但發現貝麗明顯「越線」後，他決定切斷彼此的聯繫。

貝麗去年10月傳簡訊給皮薩爾寫道：「親愛的菲利普！從沒有一個人對我這麼好，這麼慷慨和有同情心。」在下一則訊息貝麗表白：「菲利普，你是如此特別，對我和我的生活來說都是獨一無二。我希望你可以感受我的真心。今晚請打電話給我。」

而在皮薩爾告知療程結束必須終止聯繫後，貝麗持續發送訊息，還在皮薩爾工作場所和家中露面。法官總結貝麗「完全被這皮薩爾迷倒」，除了須在晚上8時至早上7時無法外出，還禁止在往後4年聯繫皮薩爾或前往他診間所在地。

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