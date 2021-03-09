最強再生能力！海蛞蝓「斷頭求生」 長回身體心臟

日本科學家發現生物再生能力的最極端案例，8日一篇生物學期刊指出，某些海蛞蝓能自斷頭部，重新長出心臟和整個身體，並指這對人體組織再生的研究有所幫助。美聯社

日本 科學家發現生物再生能力的最極端案例，8日一篇生物學期刊指出，某些海蛞蝓能自斷頭部，重新長出心臟和整個身體，並指這對人體組織再生的研究有所幫助。

《當代生物學》（Current Biology）一項研究指出，日本奈良女子大學生物研究員三藤清香，有天在實驗室研究海蛞蝓時，發現其中一隻海蛞蝓「自斷頭部」，頭還能持續爬行，後來有更多海蛞蝓也做出同樣的事。

影片來源：聯合新聞網

三藤清香表示，「我們認為如果沒有心臟和其他重要器官，牠將很快死亡」。但事實並非如此，斷頭幾天內便開始再生整個身體與心臟，一直到當月月底已幾乎恢復正常。

之後，三藤清香和水生生態教授遊佐陽一合作實驗，將16隻海蛞蝓的腦袋切除，結果有6隻開始自主再生，最後其中3隻成功倖存，甚至有1隻「迷失」般地長出兩個身體，有兩個不同品種的日本海蛞蝓都出現再生的情況。

佐陽一認為這是生物自割（Autotomy）的最極端情況，有些動物可以自斷腿部、肢體或尾巴，但沒有動物能像海蛞蝓一樣拋棄「整個身體」。不過，如何在無心臟和其他重要器官的情況下生存近一個月仍然成謎，三藤清香和團隊懷疑，這可能與他們食用以光合作用產生能量的藻類有關。

遊佐陽一指出，當這些海蛞蝓吃下某種類型的藻類後，能像植物一樣進行約10天的光合作用，斷頭會從氧氣和陽光中獲取能量再生，斷頭後體積變得很小則具關鍵助益。

對此，幾位科學家表示人類也許可以從海洋生物身上學習。瑪利亞大學（Ave Maria University）的生物學教授柯提斯（Nicholas Curtis）指出，由於海蛞蝓比扁形蟲或其他已知可再生的物種更為複雜，因此這項發現更令人著迷、簡直是自然界的奇蹟，更認為了解其中涉及的潛在分子機制，可以幫助人類了解如何利用細胞和人體組織來修復傷口。