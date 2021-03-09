我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打疫苗破9208萬劑 23.5%成人已接種

最強再生能力！海蛞蝓「斷頭求生」 長回身體心臟

編譯張君堯／即時報導
日本科學家發現生物再生能力的最極端案例，8日一篇生物學期刊指出，某些海蛞蝓能自斷頭部，重新長出心臟和整個身體，並指這對人體組織再生的研究有所幫助。美聯社
日本科學家發現生物再生能力的最極端案例，8日一篇生物學期刊指出，某些海蛞蝓能自斷頭部，重新長出心臟和整個身體，並指這對人體組織再生的研究有所幫助。美聯社

日本科學家發現生物再生能力的最極端案例，8日一篇生物學期刊指出，某些海蛞蝓能自斷頭部，重新長出心臟和整個身體，並指這對人體組織再生的研究有所幫助。

《當代生物學》（Current Biology）一項研究指出，日本奈良女子大學生物研究員三藤清香，有天在實驗室研究海蛞蝓時，發現其中一隻海蛞蝓「自斷頭部」，頭還能持續爬行，後來有更多海蛞蝓也做出同樣的事。

影片來源：聯合新聞網

三藤清香表示，「我們認為如果沒有心臟和其他重要器官，牠將很快死亡」。但事實並非如此，斷頭幾天內便開始再生整個身體與心臟，一直到當月月底已幾乎恢復正常。

之後，三藤清香和水生生態教授遊佐陽一合作實驗，將16隻海蛞蝓的腦袋切除，結果有6隻開始自主再生，最後其中3隻成功倖存，甚至有1隻「迷失」般地長出兩個身體，有兩個不同品種的日本海蛞蝓都出現再生的情況。

佐陽一認為這是生物自割（Autotomy）的最極端情況，有些動物可以自斷腿部、肢體或尾巴，但沒有動物能像海蛞蝓一樣拋棄「整個身體」。不過，如何在無心臟和其他重要器官的情況下生存近一個月仍然成謎，三藤清香和團隊懷疑，這可能與他們食用以光合作用產生能量的藻類有關。

遊佐陽一指出，當這些海蛞蝓吃下某種類型的藻類後，能像植物一樣進行約10天的光合作用，斷頭會從氧氣和陽光中獲取能量再生，斷頭後體積變得很小則具關鍵助益。

對此，幾位科學家表示人類也許可以從海洋生物身上學習。瑪利亞大學（Ave Maria University）的生物學教授柯提斯（Nicholas Curtis）指出，由於海蛞蝓比扁形蟲或其他已知可再生的物種更為複雜，因此這項發現更令人著迷、簡直是自然界的奇蹟，更認為了解其中涉及的潛在分子機制，可以幫助人類了解如何利用細胞和人體組織來修復傷口。

日本

上一則

媽媽快速回到產前曼妙身材？中醫師針灸瘦身法大公開

延伸閱讀

上節目掀小三情史 侯佩岑母女挨批「為6500萬不要臉」

上節目掀小三情史 侯佩岑母女挨批「為6500萬不要臉」
心臟體外震波 輔助治療心絞痛改善心肌缺氧

心臟體外震波 輔助治療心絞痛改善心肌缺氧
心臟科醫師李偉提醒保暖和疾病預防

心臟科醫師李偉提醒保暖和疾病預防
21歲男得罕病 心律不整瀕死 葉克膜+電燒術保命

21歲男得罕病 心律不整瀕死 葉克膜+電燒術保命

熱門新聞

鄧超曝光的側拍影片中，楊冪的好身材令人震驚。（取材自微博）

鄧超拍出驚人照片 楊冪壓胸禮服巨乳「呼之欲出」

2021-03-02 20:30
YouTuber「Ms. Johnny 御姐強尼」穿著清涼在夜市買壽司。取材自YouTube

她穿高衩泳裝大逛夜市 屁股露一半 路人看傻狂回頭

2021-03-06 01:00
房市示意圖 。(記者游智文／攝影)

4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩

2021-03-04 20:14
今年88歲的阿布登，50歲才開始健身。（德國之聲影片截圖）

88歲身材如20歲！德國奶奶當健身教練 樂觀挺過抗癌路

2021-03-03 00:19
25歲的哥倫比亞AV女優馬蒂娜（Martina Smith）日前拍攝「用肉體支付車資」的成人作品引起熱議。(取材自Instagram)

AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會

2021-03-05 02:56
美國疾管中心2月推薦民眾佩戴合身口罩或一次戴2個口罩，但日本「富岳」超級電腦模擬結果顯示，只佩戴1個合身口罩與一次戴2個口罩之間沒有太大的差別。(路透/ Riken)

雙層口罩防疫？超級電腦模擬 跟只戴1個差不多

2021-03-05 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會

CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會
科學證明：這5種食物 對身體有害

科學證明：這5種食物 對身體有害
紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元
第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得

第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得
影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫

影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫