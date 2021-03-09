媽媽快速回到產前曼妙身材？中醫師針灸瘦身法大公開
在照顧新生兒的同時，許多孕婦總希望能回到產前曼妙身材，台灣嘉義大林慈濟醫院中醫部婦兒科主任楊紓怡最近歡喜迎接老三報到，產後力行產後餵哺母乳及穴道按摩，快速恢復產前的健康體型。
楊紓怡公開自己的瘦身方法，首推「餵哺母乳」，產後媽媽減一公斤需要消耗7700卡熱量，母乳一天可以多幫媽媽們代謝500卡左右的熱量，每日若能擠1000c.c.母乳，就能增加600~700卡熱量，因此哺餵母乳可增加身體代謝，增強新生兒免疫力及協助子宮收縮復舊。
除了擠乳外，產後需蛋白質攝取，可選擇豆漿、豆腐、雞蛋等，攝取足夠水分也很重要，一日約1500cc溫開水，若哺餵母乳的媽媽，建議增加到2500cc，但喝水有小撇步，需要溫水一口一口慢慢喝，身體才能吸收消化，增加代謝。
產後體質多夾脾虛，若大量灌水，反而落得脾虛水腫，此時可每日早晚按摩「陰陵泉」穴、「足三里」穴各十次，增加脾胃功能，幫助水分代謝，消水腫、強肌肉；另「帶脈」穴、「天樞」穴，可有效利水消腫，讓皮膚更緊實，易收小腹。
坐月子期間，楊紓怡建議產婦儘量在11~3點入眠，持續維持瘦素分泌，睡眠足夠，母乳的量也才能足夠。如晚上照顧寶寶無法睡覺，若屬於陰虛火旺體質的媽媽又加上月子期間的峻補，容易產生口破、便祕，想吃東西，此時應讓產婦減低食慾，增加腸胃道蠕動，可按摩「合谷」穴與「足三里」穴。
楊紓怡指出，產後可恢復溫和的有氧運動，自然產在產後2周，剖腹產則建議6周後。懷孕期間有弛緩素的分泌，關節肌肉需到4~6周才慢慢恢復，因此月子期間建議不要進行高強度的重訓，以免落下病根，容易腰酸背痛，可搭配溫和的伸展運動。如此，每日持續不間斷，即可擁有曼妙又健康的好身材。
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