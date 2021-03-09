阿拉巴馬7歲童為癲癇所苦 自己擺攤賣飲料籌醫療費

麗莎擺攤賣檸檬汁，幫自己籌腦部手術費用。（取材自臉書）

阿拉巴馬州 一名7歲女童擺攤賣檸檬汁，幫自己籌腦部手術費用，天真活潑又堅強勇敢的態度感動不少善心人士，母親表示女兒今天手術成功。

美聯社報導，女童麗莎（Liza Scott）的母親史考特（Elizabeth Scott）在臉書上發文說，麗莎在波士頓兒童醫院（Boston Children's Hospital）手術「順利」，術後在恢復室醒來說話。史考特在另一則簡訊中說：「神真美好。」

史考特表示，家人1月底才發現麗莎健康出問題，曾持續癲癇發作，長達45分鐘，醫師上個月判定麗莎癲癇發作是腦動靜脈畸形造成，需要手術修復，如果不治療，腦部損傷可能更嚴重，例如中風。

而手術部分費用保險 並不給付，原本就自告奮勇在家族於阿拉巴馬州伯明罕（Birmingham）郊區經營的烘焙店擺攤賣檸檬汁的麗莎，決定拿她原本用來攢錢買玩具和漂亮鞋子的管道，來籌措自己醫療費 。

麗莎還需要進一步手術，但目前還不確定時間。（取材自臉書）

美國之音（VOA）新聞網站報導，史考特說她有很好的健康保險，有助於負擔一些醫療費，但到波士頓的旅程很花錢，保險不支付相關費用。

麗莎說，她認為擺攤會讓她覺得自己有幫上忙，「不是只有求人」。

不過一杯25美分的檸檬汁，很難籌到太多的經費，所以這個攤子就成了善心人士光顧、捐款的地方。

麗莎的檸檬汁攤因此在短短幾天內籌到1萬2000美元，幾乎都是透過樂捐，而史考特在網路上成立的另一個募款活動則已破37萬美元。

史考特在社群媒體上的訊息中說：「麗莎是超級明星，大概是我所認識最勇敢的小女孩。」

麗莎還需要進一步手術，但目前還不確定時間。

有批評人士砲轟美國醫療體系，說需要腦部手術的兒童不應該需要自己出面籌措醫療費用。