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當年高中沒唸完 日84歲婦重返校園當「最老畢業生」

編譯中心／綜合報導
松浦基美子參加畢業典禮，接過畢業證書。（取材自埼玉新聞）
松浦基美子參加畢業典禮，接過畢業證書。（取材自埼玉新聞）

俗話說「活到老學到老」，鼓勵人們即使年歲增長，也應該持續增進自我。而最近就有一位日本老婆婆，當初沒能讀完高中，如今年過80毅然決定重返校園，並且順利畢業，完成過去的夢想。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，今年84歲的松浦基美子女士，過去生於韓國。她在五歲時來到日本，高中時一邊唸書，一邊學習美容知識。然而由於兼顧兩者實在忙不過來，松浦只好放棄學業。之後松浦取得美容師的執照開始工作，並在18歲時結婚，育有4位子女，還開了許多店面。

日本一位老婆婆松浦基美子（圖中著米色和服女士）過去未能唸完高中，如今年過80毅然...
日本一位老婆婆松浦基美子（圖中著米色和服女士）過去未能唸完高中，如今年過80毅然重返校園，並在近日順利畢業。（取材自埼玉新聞）

然而即使松浦打拚大半輩子，家庭圓滿、事業有成，但仍一直對當初高中沒唸完的事耿耿於懷。於是在退休之後，松浦毅然決定申請埼玉縣立大宮中央高中，重回校園生活。此時的松浦已經高齡80，可說是最為年長的「女高中生」，但她仍堅持和大家一樣完成作業，參與體育活動等等。

松浦表示，由於時代變遷，現在要學習的東西比以前難很多。不過在4年努力下，松浦終於順利畢業，在今年3月7日參加畢業典禮。她的兒子賢次表示「我很驚訝母親居然能真的畢業，覺得很光榮，值得尊敬」。校長小池真也更誇松浦讓他「從這位人生的前輩中，學到了努力是多麼可貴的事」。

日本 退休

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