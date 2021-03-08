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蘋果證實iMac Pro賣完即停售 市場推測為新款鋪路

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果證實iMac Pro賣完即停售。（路透）
蘋果證實iMac Pro賣完即停售。（路透）

蘋果公司將停售iMac Pro桌機，該公司證實，一旦現有庫存售罄，就不再供應iMac Pro。

對於尋求買入這款all-in-one的Mac電腦的消費者而言，目前仍可以在官網上買到。售價4,999美元的iMac Pro標準款搭載10、14和18核心處理器、高達4.5吉赫（GHz）的渦輪加速（Trubo Boost）技術，以及Retina 5K顯示器。

然而，蘋果公司已對CNN Business證實，一旦目前的iMac Pro庫存耗盡，就不再供貨。

台灣蘋果官網的iMac Pro銷售頁面已顯示出「數量有限，先買先贏」的字樣；美國蘋果官網同產品頁面則顯示出「While supplies last」（賣完為止）；香港蘋果官網也顯示出「供應有限，售完即止」字樣。

蘋果是在2017年推出iMac Pro，當時號稱是「史上最快與最強大Mac」。

這台all-in-one的電腦主打繪圖與3D繪圖功能，目標客群為專業人士。不過，這台產品過去幾年來一直沒有出現重大升級。

蘋果在2019年推出21.5吋與27吋的iMac，擁有更強大的處理器和速度更快的繪圖處理器，這讓消費者能夠購買較不昂貴、卻搭載六核心與八核心的iMac，而不用購買售價高達4,999美元的iMac Pro。

另據彭博資訊在1月報導，蘋果正準備在今年推出新的iMac，以取代上述的21.5吋與27吋的iMac機型。

科技媒體Techcrunch報導說，由於搭載蘋果自家晶片的iMac正在打造中，包括MacBook、MacBook Air和Mac Mini都已改頭換面、搭載自家晶片登場，因此，市場也期待新的iMac機型可能重新設計，改為配備自家處理器。

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