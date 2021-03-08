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軍中女力／日首位空降女菁英 用苦練打破自衛隊的歧視

記者雷光涵
31歲的橋場麗奈去年3月成為空挺團首位女性隊員。（取材自陸上自衛隊第一空挺團）
31歲的橋場麗奈去年3月成為空挺團首位女性隊員。（取材自陸上自衛隊第一空挺團）

自衛隊空挺團 2017年廢除性別限制

第一空挺團是日本陸上自衛隊的空降菁英，也是精銳輕裝步兵部隊。防衛省在2017年廢除隊員的性別限制，但要求無論男女，適性、體能標準皆同。31歲的橋場麗奈去年通過空降訓練，成為空挺團首位女性隊員。

近百名訓練生在習志野基地操場，接受指令做各種體能操練。身為女性，橋場麗奈無法與在場其他男性隊員一樣打赤膊，但她的動作敏捷、確實度，不輸給其他人。

橋場麗奈20歲入自衛隊 靠橄欖球練體力

橋場20歲的時候加入自衛隊，最初隸屬衛生隊（醫務兵），後來在隊上接觸橄欖球運動，展現驚人天分。學了5個月，就被找進日本女子七人橄欖球國家隊集訓的靶子隊，為2016年里約奧運備戰。大家好奇橋場的運動經歷，怎料她說，連學校社團都沒參加，國高中時是「回家社」（放學直接回家）。

被調到自衛隊體校的女子橄欖球隊，橋場練出50公尺6.6秒的快腿及肌耐力，2017年陸自空挺團宣布招收女性隊員，她通過適性檢查與身高、體重、肺活量、握力等體格檢查，成為練習生。三年期間苦練引體向上、伏地挺身、仰臥起坐等，去年接受五周的地面及空降訓練，成功結訓。

陸自第一空挺團首位女性隊員橋場麗奈接受與男性隊員一樣的訓練。（取材自陸上自衛隊第...
陸自第一空挺團首位女性隊員橋場麗奈接受與男性隊員一樣的訓練。（取材自陸上自衛隊第一空挺團）

體能上雖輸給男性 毅力卻並駕齊驅

跳傘的時候，每名隊員的前胸後背，有正、副降落傘、步槍等共60公斤左右負重。身高165公分的橋場，也差不多是這個體重。她表示，體能上確實吃虧，但「毅力不輸給男性隊員」。

小時候住自衛隊基地附近的橋場說，小學四年級的時候，從教室窗戶看到傘兵一個接一個從天而降的帥氣模樣，就立志進自衛隊。10歲的她不知道，日本陸上自衛隊雖從1967年招收首批女性一般隊員，女性在自衛隊的角色依舊受限。曾經，與戰鬥有關、體力負荷大的部隊，不接納女性，例如空挺團。

跳傘的時候，空挺團的隊員的前胸後背，有正、副降落傘、步槍等共60公斤的負重。（取...
跳傘的時候，空挺團的隊員的前胸後背，有正、副降落傘、步槍等共60公斤的負重。（取材自陸上自衛隊第一空挺團）

少子化衝擊 自衛隊祭福利吸引女性

防衛省宣稱落實男女雇用機會均等法而致力開放女性加入自衛隊，事實是在少子化的衝擊下，自衛官招募困難，錄取人數連年下滑。2018年把報考年齡上限從26歲調高到32歲，強調多數自衛隊員是收入穩定、上下班的公務員。

為吸引女性自衛官，打造附屬托兒所、實施彈性上班時間，產假育嬰假可以請滿3年等。如今航空自衛隊有第一名女性戰鬥機、F-15飛行員松島美沙，大谷三穗是神盾艦首位女性艦長。

過去以空間狹窄，難以區分男女活動空間而拒絕女性工作的潛艦，去年也有5名女隊員結訓。2020年女性自衛官達1.7萬人，約占整體7.4%。與10年前比，增加2.2個百分點。目標是2027年達9%。

女性在自衛隊的角色更多元、能爭取到更高的地位，但在男性為主的部隊中工作還是不容易。一名50多歲的陸上自衛隊員形容，好像高中的時候，棒球隊或橄欖隊這種純男性的體育社團，突然來了一個女生球隊經理。

橋場麗奈表示在體能上確實比男生吃虧，但「毅力不輸給男性隊員」。（取材自陸上自衛隊...
橋場麗奈表示在體能上確實比男生吃虧，但「毅力不輸給男性隊員」。（取材自陸上自衛隊第一空挺團）

自衛隊仍昭和保守風 有人放話不受女生指令

日本媒體說，自衛隊還是昭和時代的組織氛圍，長官、學長有絕對權力，揮拳體罰是家常便飯。一名空自隊員說新人研修時期，他們的區隊長是大學畢業的菁英女性幹部，「一開始大家的反應是，『為什麼是這麼年輕的小姐姐…』瞧不起她」，女性在這個文化裡格格不入。不過他也說，要是其他隊的人故意戲弄她，他們可是很講義氣，一定跟對方打架。

另一名男海自隊員表示，曾在艦艇甲板上目擊將屆退休年齡的男性隊員，朝著女性自衛官說，「在神聖的甲板上，我不想接受女生的指令」。有女隊員與男隊員結婚，上司依舊會問，「結婚以後，當然要走進家庭嘛，妳什麼時候離職？」男尊女卑的思想，根深柢固。

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