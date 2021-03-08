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軍中女力／解放軍首位女艦長 貫徹「笨鳥先飛」哲學

記者陳言喬
韋慧曉（右二）僅用6年時間成為中國首位女艦長。（取材自微博）
韋慧曉（右二）僅用6年時間成為中國首位女艦長。（取材自微博）

韋慧曉曾任職華為 34歲才「高齡從軍」

中國女軍人近年逐漸冒出頭，成為各界追逐的焦點，當中的海軍首位女艦長韋慧曉，是博士後才以34歲的「高齡」進入軍中服役，她是學校的風雲人物，參加過選美，她的故事比電視劇還精彩。

人民日報報導，韋慧曉不是軍校科班出身，她就讀於南京大學大氣科學系，畢業後就到華為任職，27歲獲得環球洲際小姐大賽中國特區賽區十佳，同年以第一名考進中山大學研究生，34歲成為中山大學博士。

韋慧曉畢業於中山大學研究所。（取材自百度）
韋慧曉畢業於中山大學研究所。（取材自百度）

棄高薪從軍 只花6年成實習艦長

博士畢業後，她放棄民間企業的百萬年薪，選擇從軍，只以6年的時間就成為中共海軍史上第一位女實習艦長。一般系統教學模式下，從進軍校開始到艦長，一般需要15年的時間。

1977年出生的韋慧曉是廣西壯族姑娘，她在學校就是風雲人物，各個方面都出類拔萃，還是出了名的「愛玩」，旅遊、運動、參加選美等。

她一直對著軍校有特殊的情結，但因為當時條件限制，高考時未能如願。十幾年下來的輾轉，博士畢業那年，解放軍海軍組建航母接艦部隊，向各大高校學生拋出橄欖枝。

韋慧曉曾經參加過選美，獲得中國賽區十佳。（取材自百度）
韋慧曉曾經參加過選美，獲得中國賽區十佳。（取材自百度）

趕上年紀最後限制 一圓軍裝夢

這一年韋慧曉34周歲，這個年紀恰好是博士應屆生特招入伍的最後期限，她毅然選擇了這個穿上軍裝的最後機會。

很多人都說她癡人說夢，還不斷替她惋惜：「專業不對口、年齡太大，這麼高的學歷什麼工作找不到？更有好友開出百萬年薪挽留她」。

韋慧曉一邊準備博士論文，一邊申請參軍的個人資料，她寄去他的自薦信，皇天不負苦心人，經過漫長複雜的審查，韋慧曉終於通過入伍考核成為遼寧艦的一員。

韋慧曉穿軍裝接受訪問。（取材自騰訊）
韋慧曉穿軍裝接受訪問。（取材自騰訊）

從軍體能大考驗 暈船連膽汁都吐出來

進入部隊後，韋慧曉從頭開始學習訓練，她跟小她十多歲的學員一同接受體能訓練。她卅多歲的年紀，體力已在走下坡，但還是要跟別人一樣一起接受嚴苛的軍事訓練，要幹許多苦力活。周一到周五的體能訓練，風雨無阻，從不缺席。即便周末也照常出現在訓練場上。

學習部分，之前她從沒接觸過專業科目，天文航海的課本就像天書一樣。隨堂測試才得到65分，對從小成績優異的她是個很大的打擊，但她下苦工，一年後漸入佳境。

還有一次她口號都沒有喊對，鬧出了不少笑話。至於克服暈船更是每一個水兵的必修課。剛上艦艇的韋慧曉，常常吐到膽汁都出來。

但這些困難，她都一一挺過來了。她被問到是什麼力量支撐著她，她說：「當夢想就在眼前，現在的困難又算得了什麼？」

正是對於夢想的執著，和她笨鳥先飛的踏實，她僅用6年的時間，2016年成為了副艦長，不久後再被調到了鄭州艦（中國自主研發新一代導彈驅逐艦）擔任副艦長一職，兩年後成為實習艦長，成為解放軍有史以來第一位女性艦長。

韋慧曉著軍便服於艦上。（取材自微博）
韋慧曉著軍便服於艦上。（取材自微博）

曾赴西藏支教、支援汶川 還跑去選美

韋慧曉的人生多彩多姿。2005年，她成為中國青年志願者，遠赴西藏林芝支教（指支援落後地區鄉鎮中小學校教育和教學管理工作），是中國教育部組織的研究生支教團隊中的第一位在讀研究生。在支教的歷程中，體驗到生活的種種，結束支教任務，榮獲「優秀志願者」的稱號。

後來，韋慧曉又頭腦一熱，抱著好玩的心態去參加了環球洲際小姐大賽，以獨特的，乾淨俐落的氣質殺出重圍，榮獲了中國特區賽區的十佳稱號。

2008年5月，汶川大地震，韋慧曉向老師請假去災區當一名志願者。同年8月，她又成為北京奧運會志願者。這一年，她被「中國研究生」雜誌選為封面人物，雜誌還刊登了她描述自己當志願者心路歷程的文章。

韋慧曉曾被央視邀請到節目「開講啦」當主講嘉賓，節目中，她以一身海軍軍裝出席，她說：「我對自己的要求是，每天把天花板頂高一點點，需要有突破，不能讓它往下掉，我要往好的方向去改變。首先我是一名軍人，其次才是女軍人，在戰場上，不會有人管你是男是女，有的只是對自己更狠一點。」

中國第一位女艦長韋慧曉。（取材自騰訊）
中國第一位女艦長韋慧曉。（取材自騰訊）

一支不貴的表 要因我戴過而身價百倍

韋慧曉自信的表示，「有兩種價值觀：一種是戴著非常昂貴的手表，好顯示出來自己身價百倍。另一種是我的價值觀，一塊不貴的手表，因為我戴過了，所以身價百倍」。

韋慧曉成為實習艦長後，有更多的挑戰在等著她。她背後要付出的努力，遇到的困難，遠比表面上的風光來得多。她的成就，沒有一樣不是用十足的努力換來的。但人生就是這樣，克服困難，才能成就更好的自己。

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