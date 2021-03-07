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義名媛只穿內褲秀孕肚 2寶誕生倒數獲百萬讚

記者吳曉涵／綜合報導
義大利時尚KOL Chiara Ferragni一家三口期待著小女兒的誕生。（取材自Instagram）
義大利時尚KOL Chiara Ferragni一家三口期待著小女兒的誕生。（取材自Instagram）

義大利時尚KOL Chiara Ferragni自從和音樂人老公Fedez生下兒子Leo之後，一家三口有趣的互動模式吸引了眾多粉絲追蹤。之前宣布懷有第二胎的Chiara，算算日期也差不多快要「卸貨」，昨日她首度po出幾近全裸的孕肚照，短短三小時就獲得將近百萬讚數。

Chiara Ferragni經常分享自己在更衣室的穿搭照。（取材自Instag...
Chiara Ferragni經常分享自己在更衣室的穿搭照。（取材自Instagram）

Chiara Ferragni po出僅穿內褲的對鏡自拍照。（取材自Instag...
Chiara Ferragni po出僅穿內褲的對鏡自拍照。（取材自Instagram）

Chiara Ferragni經常分享自己在更衣室的穿搭照，讓粉絲一邊欣賞時尚造型，一邊可以一窺她的更衣室收藏了哪些名牌，有時還有兒子或老公加入，兒子還會幫她和老公挑衣服。昨天她先是分享了穿著Versace針織衫的孕婦造型，還搞笑和老公在義大利知名「聖雷莫音樂節」（Festival di Sanremo）中拍的照片做成的人形立牌合照。隨後po出僅穿內褲的對鏡自拍照，九個月大的孕肚隆起非常明顯，不過四肢還是很纖細。

義大利時尚KOL Chiara Ferragni一家三口期待著小女兒的誕生。（取...
義大利時尚KOL Chiara Ferragni一家三口期待著小女兒的誕生。（取材自Instagram）

Chiara Ferragni的兒子Leo是人氣王。（取材自Instagram）
Chiara Ferragni的兒子Leo是人氣王。（取材自Instagram）

Chiara Ferragni穿Versace針織衫。（取材自Instagram...
Chiara Ferragni穿Versace針織衫。（取材自Instagram）

前幾天Chiara老公Fedez在準備登上「聖雷莫音樂節」的預告照片中穿了由Versace打造的襯衫，背後四個字母分別代表他們一家人的姓名縮寫。除了C for Chiara、L for Leo和他自己的F之外，另一個V代表的是他們即將出生的女兒。雖然目前夫妻倆還未公布女兒的全名，但粉絲已經等不及了，紛紛預測「Vittoria」可能就是小女兒的名字。無論如何，已經有一個超可愛的搗蛋王Leo，相信等女兒誕生後絕對又會成為新一代的網路人氣寶寶。

Chiara Ferragni經常分享自己在更衣室的穿搭照。（取材自Instag...
Chiara Ferragni經常分享自己在更衣室的穿搭照。（取材自Instagram）

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