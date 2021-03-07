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坊間流傳不孕症偏方 護理師：有需求直接去婦產科就診

記者陳夢茹／桃園報導
現代人拚事業容易晚婚，又加上許多夫妻深受不孕所擾，遲遲懷不上孩子，日前有一對結婚超過4年的夫妻，婚後積極備孕但一直沒有好消息，到部桃婦產科不孕症門診就診後就懷上龍鳳胎，夫妻倆相當開心，圖為示意圖。圖／桃園醫院提供
現代人拚事業容易晚婚，又加上許多夫妻深受不孕所擾，遲遲懷不上孩子，日前有一對結婚超過4年的夫妻，婚後積極備孕但一直沒有好消息，到部桃婦產科不孕症門診就診後就懷上龍鳳胎，夫妻倆相當開心，圖為示意圖。圖／桃園醫院提供

現代人拚事業容易晚婚，又加上許多夫妻深受不孕所擾，遲遲懷不上孩子，日前有對結婚超過4年的夫妻，婚後積極備孕但一直沒有好消息，到台灣部桃婦產科不孕症門診就診後就懷上龍鳳胎。護理師提醒，關於不孕症，坊間雖然有許多謠傳偏方，不過建議民眾直接到婦產科檢查，切勿病急亂投醫。

衛生福利部桃園醫院4A病房羅玉琴表示，有一名在北市擔任教職的37歲陳姓女老師，和在竹科工作的老公德先生結婚超過4年，肚皮始終都沒有好消息，陳老師也曾到醫學中心及診所的生殖中心進行評估及試管療程，都沒有成功，經由住桃園的長輩建議，才到部桃婦產科不孕症門診試試。

門診就醫經婦產科劉政賢醫師檢查後，診斷為不明原因的不孕，劉政賢指出，不明原因的難孕症，是指排除已知的不孕原因，如女性輸卵管阻塞、排卵困難、男性無精、寡精症等，考量陳老師年紀已大，決定直接進行試管療程。

劉政賢說，試管療程使用長效及短效針劑刺激卵巢排卵並搭配口服黃體素，定期返診追蹤卵泡，經人工生殖技術的取卵及植入胚胎，讓陳老師一次便成功懷上雙胞胎，並在部桃醫護團隊細心照料下，於懷孕滿38周因有產兆入院剖婦產，平安順利產下一對健康漂亮又健康的龍鳳胎。陳老師家裡一次增添2個新成員，全家忙得不亦樂乎。

羅玉琴也提醒，造成婦女不明原因的不孕原因，可能來自年紀、自體免疫、不明的微小精卵異常、精卵受精困難、子宮內膜異位症，或是心理、工作壓力等等因素，訪間很多謠傳偏方，常讓人不孕婦女急病亂投醫，不僅傷身又傷心，在現今醫學及科技發達的世代，建議受不孕症困擾及煩惱的夫妻，應先找婦產科醫師檢查，更要調整心情、適度運動及均衡飲食才能使成功率提升。

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