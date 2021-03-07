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梅根、哈利專訪變美英媒體戰 英媒護王室反嗆好萊塢

記者蘇詠智／綜合報導
梅根（右）與嫂嫂凱特雖年歲相近，卻是作風迥然不同的皇室媳婦，彼此也被傳個性不合。（路透資料照片）
梅根（右）與嫂嫂凱特雖年歲相近，卻是作風迥然不同的皇室媳婦，彼此也被傳個性不合。（路透資料照片）

英國哈利王子(Prince Harry)與妻子梅根(Meghan Markle)接受美國媒體女王歐普拉(Oprah Winfrey)的專訪，雖然美東時間7日晚間8時才會首播，話題已經燒了一個禮拜。美國媒體挺梅根到底，稱她在這一仗已經贏了先機、引導戰局，英國王室根本只能被牽著走，英國媒體也不滿，卯起勁來反擊，「每日郵報」稱王室根本不擔心梅根大放厥詞，反正民眾到最後很快會為了新冠肺炎疫情消退、學校恢復開放等等生活瑣事把她掀起的風波忘掉，真正的贏家只有歐普拉，更找了美國保守派政治評論家肯黛絲歐文寫專文，表示自己很清楚梅根那種「好萊塢人」在玩哪一套，連看專訪的興趣都沒有。

梅根在對抗英國王室、堅持要講出真心話這場對決上，打出「種族」牌，迎合美國主流思潮，又因為美國人向來對做自己、表達內心的聲音認為理所當然，英國王室那種傳統至上、領導者至上的封建想法相當不討喜，不只演藝圈有非常多名人站在她這邊，她的支持者也以美國人居多。

哈利與梅根的訪問即將播出，英國媒體與美國媒體已互相對嗆、叫陣。（取材自YouTu...
哈利與梅根的訪問即將播出，英國媒體與美國媒體已互相對嗆、叫陣。（取材自YouTube）

相反的，英國民眾擁護王室者，多半認為梅根沒搞清楚當王室媳婦代表聽話、犧牲，不是只有表面上亮麗的光環而已，氣憤她沒辦法乖乖像嫂嫂凱特一樣對王室的要求百依百順，老想出風頭，想要把女王、未來王后凱特等比下去，不知自己的身分與輕重。兩種想法在兩地都根深蒂固，難以達到諒解，演變成英美民眾口水戰。

英國「每日郵報」大動作反擊梅根和美國媒體，從英王室其實才不怕她，到查理王儲更關心的是父親菲利普親王的病情、才沒有為了不聽話的媳婦要對外爆料而傷腦筋，再踢爆梅根直到現在都還戴著沙烏地阿拉伯要人送她的耳環，偏偏該耳環是血鑽石製成的，讓她強調的「慈善」形象當場被打臉，又指歐普拉到她們家訪問前，跟她們並不是真的那麼熟，才不是她和哈利的「密友」，還找來梅根的美國同鄉肯黛絲打她一槍，最後又請王室專家下結論，表示哈利以後會跟媽媽黛安娜一樣對槓上王室悔不當初。種種相關報導，很難擺脫王室背後授意的嫌疑。

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