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幽靈船現身英國？貨輪漂浮半空中 專家解釋罕見現象

編譯中心／綜合報導
英國一名男子經過英格蘭一處海岸時，發現遠處的海面上竟飄著一艘貨船，船體離開海面懸浮在空中。（取材自推特）
英國一名男子經過英格蘭一處海岸時，發現遠處的海面上竟飄著一艘貨船，船體離開海面懸浮在空中。（取材自推特）

海上竟出現「詭異懸浮幽靈船」！近日英國一名男子經過英格蘭一處海岸時，發現遠處的海面上竟飄著一艘貨船，船體離開海面懸浮在空中，由於畫面實在太罕見他趕緊用手機拍下，上傳網路後引來大批網友熱議，不過專家解釋其實這張看似「盤旋船」的照片是海市蜃樓的自然光學現象。

BBC報導，日前英國一名名叫大衛莫里斯（David Morris）的男子，在康瓦爾郡（Cornwal）法爾茅斯（Falmouth）的海岸附近，發現有一艘貨船漂浮在海面上。報導中提到，大約在上午11點多左右，莫里斯看到一艘挪威郵輪位於吉蘭（Gillan）和法爾茅斯之間的水域中，當下他以為這個場景只是錯覺，但後來才發現這是真實景象，莫里斯提到，「我從吉蘭的小村莊看向大海，捕捉到這張照片時簡直驚呆了！」

畫面一度在網路上瘋傳，然而BBC氣象學家大衛布萊恩（David Braine）解釋道，其實這個場景就是所謂的「海市蜃樓」，是由特殊的大氣條件使光線彎曲，這種錯覺在北極地區很普遍，但在英國冬季出現卻是很罕見的。

布萊恩說，可以推測這種狀況是天氣所產生，當溫度反轉冷空氣靠近海平面，而上方有溫暖的空氣時，就會將光線轉向站立在地平面人們的眼睛，從而改變遠處物體出現的方式。

英國 手機 郵輪

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