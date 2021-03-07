台籍醫護染疫康復 獲西班牙頒傑出女性工作者

僑務委員劉金枝女兒Diana李慧伶在疫情慘重的西班牙從事醫療工作，去年不幸染病後所幸康復。在婦女節前夕，李慧伶獲得西班牙當地傑出女性工作者殊榮。（取材自溫玉霞臉書）

新冠肺炎疫情 蔓延全球，台灣 僑務委員劉金枝的女兒Diana李慧伶在疫情慘重的西班牙從事醫療工作，去年不幸染病後已康復。在3月8日婦女節前夕，李慧伶獲西班牙當地傑出女性工作者殊榮，國民黨立委溫玉霞讚，大家都為「台灣女兒」感到驕傲與動容。

溫玉霞透過臉書指出，去年4月她的好友、也是西班牙僑務委員劉金枝，她一對勇敢的寶貝女兒在醫院堅守崗位、積極投入救護新冠病患，擔任麻醉師的大女兒李慧伶還因此染疫，必須戴呼吸器治療。當治癒後被推出病房時，該院醫護人員列隊拍手加油、打氣，那一幕畫面感動無數人。

3月8日國際婦女節前夕，溫玉霞指出，西班牙Bizkaia省的「就業 、社會包容暨平等司」為表揚婦女的貢獻並呼籲男女平等，特別舉辦活動頒獎給傑出的女性工作者，Diana獲此殊榮，除了為劉家鼓勵、祝福，也希望婦女節前夕，大家為同在第一線抗疫的台灣醫護人員，他們犧牲、奉獻與服務的精神，值得大家由衷感佩與深深致謝。

溫玉霞說，Diana在得獎感言時表示「感謝評審給我這一個獎項，我代表衛生署第一線女性、婦女，幫助我們社會最艱難的一刻，每個人都盡全力拿出個人的專長，傾力為社會悉心付出。在工作制服下、口罩之後、接聽電話之後…抗疫工作背後所有人員的付出無法細數，這個獎項是頒給所有第一線婦女的，非常感謝大家。」