全球下沉最快 浸入海中清真寺預見雅加達未來？

位於雅加達北部的瓦拉杜納清真寺原是民眾的信仰中心，因雅加達地層下陷嚴重，海水入侵陸地，如今已經被一公尺高的海水包圍，圖攝於2月23日。（中央社）

雅加達正在下沉，北部一座清真寺浸入海中，許多民宅與道路已墊高，沒改建的相對變矮，露出地面的大門只剩約莫小孩的身高，有些居民鋪設斜坡以便進出，在不可逆轉的地層陷落危機中求生存。

這座瓦拉杜納清真寺（Waladuna Mosque）原是雅加達潘賈林安區（Penjaringan）新慕亞拉里（Muara Baru）的信仰中心，約20年前因海水入侵而廢棄。從梯子爬上海岸堤防觀察，確如居民所言，圍住清真寺的海水已有約一公尺高。

海岸堤防內則是一片荒地與廢棄的廠房，偶有民眾騎車經過。記者在樓梯上拍攝不久，一名警衛前來阻止。警衛說，媒體不斷報導雅加達正在下沉，讓外界對在外海興建中的「雅加達巨大海牆」（Giant Sea Wall Jakarta）工程失去信心。

印尼政府近年推動在雅加達灣的外海興建雅加達巨大海牆，以保護雅加達免於被海水入侵，這項工程引起許多質疑，圖攝於2月23日。（中央社）

瓦拉杜納清真寺已成為雅加達正在下沉的象徵，最近也有其他外媒拍攝受阻。儘管印尼 當局試圖增加媒體報導難度，附近的鄰里隨處可見地層陷落的痕跡。

潘賈林安區外峇當里（Luar Batang）的居民薩普拉（Saputra）告訴中央社記者，在海岸的堤防蓋好前，每次漲潮就會海水倒灌；堤防雖有助阻擋海水入侵，下雨淹水卻積水難退，幾年前曾淹水超過一周，只能把堤防弄破口，讓積水流入海中。

薩普拉說，為了防範淹水，有些居民將房屋墊高，但是並非大家都有錢這麼做；道路也曾墊高了幾次，「最近一次約在10年前，墊高約70公分」。

因此，外峇當里有許多房屋都低於道路，沒有改建的房屋大門、圍牆則只剩不到一半的高度露出路面，看起來房屋像是被插入地面似的；有些住戶鋪設斜坡道，以銜接路面的高低落差，方便進出，也有人乾脆就放棄一樓。

外峇當里另外一隅的整排民宅離地數個階梯高。小販伊萬（Iwan）說，「這邊很靠海，容易淹水」，幾年前政府補助經費，住戶集體改建，把房子地基抬高。

雅加達北部慕亞拉里居民羅尼手指的地方，是這座牆原本的頂端，因地層下陷嚴重，居民墊高旁邊道路的路基，使得這座牆現在有2公尺埋在路面底下。圖攝於2月23 日。（中央社）

印尼萬隆理工學院（Bandung Institute of Technology）於2018年發表調查表示，雅加達北部過去10年下沉2.5公尺；根據模型推估，約95%的北部沿海土地在2050年時將被海水淹沒。屆時可能就像是現在的瓦拉杜納清真寺。

年輕時常在瓦拉杜納清真寺祈禱的新慕亞拉里居民羅尼（Muhammad Roni）說，以前清真寺附近有鐵軌枕木工廠、煤炭工廠等，住很多工人，因地層下陷嚴重，工廠陸續關閉、移走，大約2000年左右，清真寺也被廢棄。

住新慕亞拉里35年的羅尼說，小時候海平面低於路面，家門前的道路仍是沼澤地，與對面工廠隔著牆，因海水倒灌，父親1984年號召募款，將道路鋪設成水泥，拉高約1.5公尺，很多人也抬高房子地基。但因附近的河流氾濫，他家至今仍會淹水。

這道牆原本將近3公尺高，羅尼說，以前看不到對面的工廠，要爬上梯子才能看到，「道路增高後，隨便探頭就可以看到工廠」，工廠為了安全起見才把牆加高約一公尺左右，「現在這道牆約有2公尺高在這個路面底下」。

海岸堤防是保護雅加達北部沿海社區免於海水入侵的主要方式，但並非長久之計。

新慕亞拉里漁港附近的一道海岸堤防2018年底倒塌，許多巨大的圓柱至今仍斜躺在海中，距離約有百公尺長。這個海岸堤防當時才蓋好沒幾年，是印尼自2014年起規畫推動「國家首都海岸整合發展計畫」（NCICD）的一部分。

雅加達北部潘賈林安區新慕亞拉里漁港附近的一道海岸堤防在2018年倒塌，距離興建完工不過短短幾年的時間，圖攝於2月23日。（中央社）

印尼羅盤報（Kompas）當時報導，這起意外讓當地居民相當擔憂，害怕2007年大淹水的災情重演。2007年也有其他沿海地段的堤防倒塌，雅加達有7成的地方淹水，造成超過60人死亡，40萬人撤離家園。

沿著新慕亞拉里漁市場外的海岸堤防走，可看到堤防多處的底部已遭侵蝕，堤防外海水不斷拍打，不時從被掏空的坑洞穿過堤防，有民眾利用堤防內的海水養殖藻類。

參與雅加達巨大海牆工程的荷蘭國家水文研究院（Deltares）專家曾向新加坡 亞洲新聞台（Channel News Asia）表示，雅加達地層下陷7成可歸因超抽地下水。

據統計，雅加達的自來水覆蓋率不到65%，逾35%的民眾仰賴抽地下水。印尼媒體報導，不只住家，許多商家、飯店、購物中心也都使用免費的地下水。

新慕亞拉里附近有一個集合住宅 社區，就設有地下水抽水站和輸水管，供應數千住戶的用水，陽台上可看到很多儲水桶。有些人則在家裡裝抽地下水的機器。

印尼大學（Universitas Indonesia）教授費爾道斯（Firdaus Ali）接受中央社訪問時說，「雅加達下沉得非常快」，有些地方的地層每年下陷30公分，有些地方1公分，平均每年約10公分至11公分。雅加達也被指是全球下沉速度最快的城市之一。

雅加達潘賈林安區外峇當里地層下陷嚴重，道路與部分房屋地基加高，沒有改建的房屋相對變矮，大門剩下小孩一般的高度，圖攝於2月23日。（中央社）

費爾道斯說，印尼自來水公司還未能普及自來水供應，政府無法斷然禁止民眾取用地下水，另一方面，全球暖化也造成海平面高度每年上升約5至6公釐高。

費爾道斯說，地層下陷現象不可逆轉，只能減緩，「且需要20年至30年的時間」。政府必須儘快讓自來水供應普及化，再立法管制抽取深層地下水。

印尼政府至今沒有關於地下水使用的規範，而以推動「國家首都海岸整合發展計畫」作為防止雅加達被淹沒的對策。除了加長海岸堤防，主要是在雅加達灣（Jakarta Bay）的外海興建約30公里的雅加達巨大海牆，相關工程已經動工。

這個計畫由印尼公共工程和人民住宅部（PUPR）推動，擔任PUPR特別顧問的費爾道斯說，荷蘭、日本及韓國政府也參與這項工程，所需資金高達550兆印尼盾（約新台幣1兆715億元），預計雅加達巨大海牆可使用200年，甚至400年。

然而，這項工程並非毫無爭議，為了籌資需求，印尼政府與民間開發商合作，將允許興建人工島。人工島可能成為有錢人停放遊艇的碼頭或度假勝地，影響雅加達北部靠捕魚維生的20萬漁民，相關設施的開發也可能導致抽取更多地下水、增加土壤受重，加速地層下陷，這些都是尚待解決的難題。