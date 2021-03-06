難拒絕？4星座最容易出軌 江宏傑、福原愛星座上榜

哪些星座會容易出現第三者？圖／摘自pexels

在每段戀情或婚姻中，每個人除了想要沈醉於戀愛的當下之外，更希望擁有一個美好的結局，也是大家眼中幸福美滿讓人稱羨的一對。但在相處後才會知道，感情中彼此付出的情感有多深厚，在這之間出現多多少少的誘惑，許多人可以維持著不去觸碰底線的原則，但也有些人會因此搖擺不定，以下4個星座，有可能在感情中出現第三者？

獅子座

獅子座在12星座之中，是最愛好面子的，因此非常尊重自己的私人空間，與朋友的聚會很少會帶上另一半，畢竟屬於個人的交際場所。但獅子座也知道，談戀愛時，如果另一半沒有給予足夠的安全感，其實內心深處會有格外的焦慮跟不安，讓獅子座感覺對方不愛自己了，所以獅子座被公認最容易出軌的星座，看來也是情有可原。而最近傳出疑似出軌風波的福原愛 ，也正好是獅子座。

天秤座

天生具有社交魅力的天秤座，身邊的朋友眾多，也不乏異性的追求，可說是言行舉止都有人密切關注的星座。天秤座本身個性優柔寡斷，雖說不太懂得表達自己內心的情感，但卻在情感跟曖昧的距離，更不懂得拿捏，所以經常受不了誘惑的時候，就會做出對不起對方的事情。

射手座

對待感情虎頭蛇尾的星座，大家一定不會略過的星座就是射手座，在熱戀期階段，射手座把對方設定為生命當中不可或缺的另一半，也非常期待兩個人相處的時刻，付出非常多的努力跟相伴。但射手座最大的缺點就是不太懂得珍惜，與對方的關係確定、穩定後，生活中少了激情跟新鮮感的射手，會把過去熱絡維持的曖昧對象再次翻閱，所以射手座很容易在沒有真正結束一段感情時，就被另一個人動搖。

雙魚座

浪漫儀式感滿滿的雙魚座，嚮往著擁有如公主、王子般的幸福生活，即使為了五斗米折腰也要把兩人世界過得滿滿滿，但為何雙魚座會被公認最容易出現第三者的星座？其中原因就是在生活中，兩個人失去激情、熱情，又失去情感中的樂趣，就會在這失望中，找尋取代感覺，當感到失望的雙魚座，會用冷處理來對抗，而享受新的樂趣。而江宏傑 也正是雙魚座。

巨蟹座

許多人都聽過巨蟹座對於情緒的掌控並不是很好，在傷心難過時，需要對方的陪伴，有著溫暖的依靠，來抒發內心的不安跟不滿。但如果這樣的感受度，都只能透過手機 螢幕來表達的話，巨蟹座會感到非常的失望，因此也會覺得兩個人並不是那麼適合。雖說巨蟹座談感情時，認定對方後，會覺得對方有不可取代性，但一旦出現比你更優秀的對手，巨蟹座也會告訴自己的不滿而提出分手。