她穿高衩泳裝大逛夜市 屁股露一半 路人看傻狂回頭

YouTuber「Ms. Johnny 御姐強尼」穿著清涼在夜市買壽司。取材自YouTube

日本 從小學到高中的游泳 授課所定製的泳衣被稱為「スクール水著」，中文常音譯為「史庫水」，其經典保守、緊身的設計，深受不少人喜愛。日前一名YouTuber「Ms. Johnny 御姐強尼」就大膽穿上進化版開高衩「史庫水」現身台北通化街夜市，頓時成為全場焦點，路人看得害羞，網友則是看得開心，直呼「看來我要常去通化街」。

來源：Ms. Johnny 御姐強尼頻道

YouTuber「Ms. Johnny 御姐強尼」日前發布影片分享，挑戰穿上進化版開高衩「史庫水」在台北街頭的回頭率，影片中，她穿黑色開高衩的史庫水，上半身拉鍊微拉，小露事業線，背面一看更是性感，臀部曲線一覽無遺。

接著，御姐強尼穿著火辣的衣服直奔台北通化街夜市，火辣打扮馬上引起路人目光，從背後看御姐強尼走路時婀娜多姿，讓不少人看了噴鼻血，身旁友人也驚呼「大家過馬路都在看你！」

一般人被他人注視時，都會些許感到不自在，不過御姐強尼毫不害臊，坦言「要讓大家看我，全世界都是我的伸展台」，更透露平常私下都會穿這樣出門走在路上，「我很活在自己的世界裡。」

影片一出引起熱議，網友紛紛留言「真的太美，身材曲線幾近完美才敢這樣穿，真的是天使 」、「當自己不害羞時，就是別人害羞了」、「看來我要常去通化街」、「我是女生看了也覺得害羞」、「我要找這種女友」、「姐有夠猛」、「建議流行起来」。