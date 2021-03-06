我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多州急於開放 CDC延後公布指南 佛奇疾呼：仍要戴口罩

參院民主黨達協議 失業津貼發至9．6 每周400元降至300

抽菸+一天一罐汽水 密州少女牙齒發黑爛光超嚇人

編譯中心 / 綜合報導
一位美國少女本來有口亮麗的牙齒，然而長年喝攤酸飲料、抽菸之下，整口牙齒竟然爛光光，必須重新植牙。取材自YouTube
一位美國少女本來有口亮麗的牙齒，然而長年喝攤酸飲料、抽菸之下，整口牙齒竟然爛光光，必須重新植牙。取材自YouTube

許多人都知道「常喝碳酸飲料」跟「抽菸」兩件事，都對身體很不好。但是到底有什麼樣的危害，一般人也很難具體想像。然而在最近，就真的有一位長期喝汽水、抽菸的外國網友拍影片，親身說明自己現在的慘狀。

來源：VESA Channel YouTube

根據日本媒體「Techinsight」報導，住在美國密西根州的Victoria Irene Nowakowski近日在社群網站上分享，表示現年不過才20多歲的她，過去曾經有一口潔白亮麗的牙齒，然而最近幾年，她的牙齒已經全部發黑、蛀蝕狀況相當嚴重，迫使她必須進行牙科手術治療。

而造成牙齒遭到破壞的原因，便是Nowakowski的生活習慣。Nowakowski酷愛碳酸飲料，幾乎每天都會喝可口可樂等汽水，但卻不愛刷牙，在四、五年前左右更開始抽菸。結果就是整口牙齒爛光光，最後花了三個月「打掉重練」，拔牙後再重新植牙，才讓口腔終於恢復正常的狀態。

Nowakowski的慘痛經歷，也讓網友們紛紛表示「怎麼不早點去看牙醫呢」、「又抽菸又喝可樂又不刷牙，口臭沒問題嗎」、「該來好好刷牙了」、「付出了慘痛的代價呢」、「其實滿感謝願意分享的，肯站出來講是件有勇氣的事」。

社群網站 可口可樂 美國

上一則

公寓無故有風？她打開浴室鏡子背後 竟通往別間空屋

延伸閱讀

口腔黏膜破皮逾2周未癒 醫警示：已響起罹癌警訊

口腔黏膜破皮逾2周未癒 醫警示：已響起罹癌警訊
暴風雪過後兩周 密州首府傑克森仍停水

暴風雪過後兩周 密州首府傑克森仍停水
暴風雪過了2周 密州首府傑克森還在停水

暴風雪過了2周 密州首府傑克森還在停水
伊州癮君子列優先打疫苗名單 芝城與附近郡縣暫不跟進

伊州癮君子列優先打疫苗名單 芝城與附近郡縣暫不跟進

熱門新聞

鄧超曝光的側拍影片中，楊冪的好身材令人震驚。（取材自微博）

鄧超拍出驚人照片 楊冪壓胸禮服巨乳「呼之欲出」

2021-03-02 20:30
南非一名女子日前在超市因未戴口罩被警衛勸說，一氣之下就脫下長裙裡的丁字褲並把它套在臉上。（影片截圖）

傻眼！女子不爽在超市被勸戴口罩 直接脫丁字褲套臉上

2021-02-26 22:00

baby、楊冪等6女星 微博之夜尷尬「土味合影」衝熱搜

2021-02-28 20:17
房市示意圖 。(記者游智文／攝影)

4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩

2021-03-04 20:14
今年88歲的阿布登，50歲才開始健身。（德國之聲影片截圖）

88歲身材如20歲！德國奶奶當健身教練 樂觀挺過抗癌路

2021-03-03 00:19
48歲的自由潛水員瓊斯在維多利亞州的萊伊前灘附近海域潛水時，意外在海底撞見這隻外型酷似男生殖器的「陰莖魚」。取材自臉書／Josie Jones

情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓

2021-02-26 03:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會

AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
第三輪紓困金 4口之家最多可領5600元

第三輪紓困金 4口之家最多可領5600元
雙層口罩防疫？超級電腦模擬 跟只戴1個差不多

雙層口罩防疫？超級電腦模擬 跟只戴1個差不多