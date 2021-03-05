空拍北極「冰封鬼城」 零下50度宛如時光凍結

俄羅斯北極城市伏爾庫塔（Vorkuta）附近的塞門諾扎沃斯基（Sementnozavodsky）地區素有「鬼城」（Ghost City）之稱，1日空拍畫面顯示，罕無人跡的城市被一片大雪覆蓋。取材自The Sun

俄羅斯 北極城市伏爾庫塔（Vorkuta）附近的塞門諾扎沃斯基（Sementnozavodsky）地區素有「鬼城」（Ghost City）之稱，1日空拍畫面顯示，罕無人跡的城市宛如被大雪埋葬，流露著詭異的美感。

土耳其國家通訊社（Anadolu Agency）與每日晨報（Daily Sabah）報導，伏爾庫塔夏季涼爽、冬季特別寒冷多雪，氣溫低達攝氏零下50度，被稱為「全歐洲最冷的地方」。

影片來源：聯合新聞網

那裡曾是前蘇聯領導人史達林（Joseph Stalin）建造的古拉格監獄 （Gulag Prison）所在地。當時利用犯人蓋起城市與煤礦場，嚴苛的工作環境造成20萬人死亡。

城市之後因礦場開出高薪吸引工人移入而興起，居民一度有約7萬人，現在仍是北極圈內的第四大城，人口約5萬，但無法跟全盛時期相比，更有著「俄國 凋零最快城市」之稱。

蘇聯解體後引發惡性通膨，礦場也紛紛倒閉；2013年後因酷寒與失業而加速人口外移，留下整片廢棄的建築物，當地政府也無經費修補。在極度寒冷時，室內的地板和家具都會被雪覆蓋，甚至結出巨大冰柱，嚴寒的程度彷彿連時光都在此凍結。