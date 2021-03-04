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90分鐘繞地球一圈！世界首座太空旅館 預定2027年營運

編譯周辰陽／即時報導
軌道組裝公司發布的航海家太空站概念圖，站體由數個「環」構成，透過旋轉產生近似月球表面的人工重力，預定2025年開工，2027年營運。取材自Voyager Station
軌道組裝公司發布的航海家太空站概念圖，站體由數個「環」構成，透過旋轉產生近似月球表面的人工重力，預定2025年開工，2027年營運。取材自Voyager Station

全球第一家大規模太空建築公司日前宣布，將於2025年開始，在低地球軌道動工興建世界第一間太空旅館，將設有主題餐廳、電影院、SPA與容納多達400人的房間，樂觀估計2027年就能開始營運。

每日郵報報導，以建設第一個太空港為願景的門戶基金會（Gateway Foundation）2012年成立當時，就提出「航海家太空站」（Voyager Station）的概念，2018年更創辦軌道組裝公司（Orbital Assembly Corporation, OAC），找來眾多美國航太總署專家、機師、工程師與建築師，要實現軌道太空站2027年正式營運的願景。

影片來源：YouTube

從OAC發布的資料可見到，每90分鐘環繞地球一次的航海家太空站外型就是一個大圓環，站體由數個「環」構成，透過旋轉產生近似月球表面的人工重力。

航海家太空站最外側會附掛24個模組，部分由門戶基金會營運，提供空氣、水電與組員住艙，還有各式各樣長期居住所需的基礎設施，部分則出售給官方太空機構、民間企業做實驗或當成前進火星的訓練中心，部分賣給富商建設私人度假村或高級飯店。

報導指OAC會先完成結構桁架組裝機器人（STAR）的測試，再上軌道建設太空站的框架。OAC沒有透露施工成本或住宿一晚費用等相關細節，僅稱SpaceX的獵鷹與星艦火箭等可重複使用載具有望壓低建築費用。

俄羅斯火箭專家齊奧爾科夫斯基（Konstantin Tsiolkovsky）與美德太空科技先驅馮布朗（Wernher von Braun）都曾提出旋輪太空站的構想，航海家太空站概念與此相去不遠，規模則更加宏大。一旦成真，就會成為人類有史以來送進太空的最大人造物體。門戶基金會創辦人布林考（John Blincow）說，「這將是下一個工業革命」。

航海家太空站的部分模組預定會賣給富商建設私人度假村或高級飯店。取材自Voyage...
航海家太空站的部分模組預定會賣給富商建設私人度假村或高級飯店。取材自Voyager Station

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