我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福原愛親筆信2度道歉 反省「輕率行為」不承認外遇

1張圖：美確診逾2876萬 已5280萬人打第1劑疫苗

輕熟女成月亮臉！3個月飆胖16公斤 北榮搶救腦內風暴

記者陳碧珠／台北報導
一度因「庫欣病」爆胖16公斤的翁小姐，經過北榮內視鏡團隊成功摘除6公分腦內腫瘤後，現在體重不但回到48kg均勻體態，還可以跟著可愛的女兒一起打扮得美美的。圖／北榮提供
一度因「庫欣病」爆胖16公斤的翁小姐，經過北榮內視鏡團隊成功摘除6公分腦內腫瘤後，現在體重不但回到48kg均勻體態，還可以跟著可愛的女兒一起打扮得美美的。圖／北榮提供

36歲從事美髮業的翁小姐，愛美總維持美妙身材，然而，一年半前體重莫名直線上升，曾經三天就胖五公斤，「只喝水、沒吃東西都在胖」，最多一個月重達10公斤，3個月竟從49公斤飆到65公斤，平常就愛自拍的她，現在成了月亮臉，皮膚也變得粗糙冒痘痘還有毛髮增生，甚至四肢水腫及無力，後來在住家的南部醫院透過影像檢查找到腦下垂體竟有6公分巨大腫瘤，還包覆鄰近的大血管及神經構造，確診為少見的「庫欣病」，於是決定北上榮總，終於在鼻內視鏡手術團隊的協助下成功摘除這顆腦內不定時炸彈，連阿嬤都不可思議地說「開腦竟然可以從鼻子進去！」

北榮新陳代謝科主任陳涵栩表示，庫欣病是一種內分泌與賀爾蒙障礙引起的腦瘤，發生率約每百萬新加十個，算是少見疾病，通常女男比例為5:1，台灣每年約新增60-70個病患；而由腦下垂體引起的庫欣病占三分之二，腎上腺約一成，也有癌症所引起，臨床門診多因「突然變胖」來求醫，然而，跟一般胖子的區別是，患者會肌肉無力、皮肉較薄伴隨骨質疏鬆。

北榮一般神經外科醫師王緯欣表示，庫欣病目前沒有藥物治療，在所有腦下垂體腫瘤中最難以診治，摘除的過程跟大小無關，只要體內還有一點點的殘餘，對內分泌影響都會非常大，不單是外表，還有血壓、血糖等慢性病的健康威脅。

北榮鼻頭頸科主任藍敏英表示，翁小姐術後幾乎未發生鼻部不適或嗅覺喪失等併發症，異常增高的賀爾蒙也很快下降，在新陳代謝科、鼻頭頸科及神經外科等多專科的追蹤下，體重及臉型回復以往樣貎，影像檢查亦無殘瘤，不須再接受輔助性的藥物及放射線治療。

由於腦下垂體腫瘤及其他顱底腫瘤若有神經血管的侵犯，除傳統開顱手術外，要從鼻子的通道進行手術，難度是相當的高，要達到腫瘤完全切除又保存內分泌及神經的功能更是難上加難，此一案例因此獲得國際知名期刊Neurosurgical Focus Video封面刊登肯定。

鼻內視鏡並非新創手術，北榮104年起由鼻頭頸科藍敏瑛主任與一般神經外科王緯歆醫師共同組成「經鼻內視鏡手術團隊」，與美國匹茲堡醫學中心合作，已完成超過400例手術，更共同發表10餘篇相關論文，其中，庫欣病手術個案約占了10至15例。

北榮耳鼻喉頭頸部喉頭頸科主任朱本元(中)率領北榮鼻內視鏡多專科團隊。記者陳碧珠／...
北榮耳鼻喉頭頸部喉頭頸科主任朱本元(中)率領北榮鼻內視鏡多專科團隊。記者陳碧珠／攝影
北榮鼻內視鏡多專科以不需開顱、微創鼻內視鏡手術切除翁小姐腦下垂體腫瘤，術後未發生...
北榮鼻內視鏡多專科以不需開顱、微創鼻內視鏡手術切除翁小姐腦下垂體腫瘤，術後未發生嗅覺喪失等併發症，體重臉型也恢復以往樣貌。圖／北榮提供

腫瘤 台灣 美國

上一則

男子挺台灣鳳梨大口吃 鳳梨卡食道差點窒息緊急就醫

下一則

4隻小貓受困失火沉沒漁船 泰國海軍水兵勇敢救援

延伸閱讀

關德維心臟血管中心掌握最先進醫療科技的團隊

關德維心臟血管中心掌握最先進醫療科技的團隊
戒指、鞋子穿戴不下勿輕忽 恐是「這病」悄悄來襲

戒指、鞋子穿戴不下勿輕忽 恐是「這病」悄悄來襲
長太醜求職屢碰壁 他整型9次變花美男 爸媽都認不出

長太醜求職屢碰壁 他整型9次變花美男 爸媽都認不出
下背痛 竟是攝護腺癌

下背痛 竟是攝護腺癌

熱門新聞

鄧超曝光的側拍影片中，楊冪的好身材令人震驚。（取材自微博）

鄧超拍出驚人照片 楊冪壓胸禮服巨乳「呼之欲出」

2021-03-02 20:30
48歲的自由潛水員瓊斯在維多利亞州的萊伊前灘附近海域潛水時，意外在海底撞見這隻外型酷似男生殖器的「陰莖魚」。取材自臉書／Josie Jones

情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓

2021-02-26 03:35
南非一名女子日前在超市因未戴口罩被警衛勸說，一氣之下就脫下長裙裡的丁字褲並把它套在臉上。（影片截圖）

傻眼！女子不爽在超市被勸戴口罩 直接脫丁字褲套臉上

2021-02-26 22:00

baby、楊冪等6女星 微博之夜尷尬「土味合影」衝熱搜

2021-02-28 20:17
照片中，李冰冰（左）扎著雙辮子，和趙麗穎一起嘟嘴。（取材自微博）

神仙友誼！趙麗穎陪李冰冰過生日 比心嘟嘴秀好感情

2021-02-28 02:15
今年88歲的阿布登，50歲才開始健身。（德國之聲影片截圖）

88歲身材如20歲！德國奶奶當健身教練 樂觀挺過抗癌路

2021-03-03 00:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放
福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相
紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆

紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆
德州將鬆綁口罩令 拜登斥「舊石器時代思維」

德州將鬆綁口罩令 拜登斥「舊石器時代思維」
德州取消口罩令 護士崩潰：州長滅了疫情曙光

德州取消口罩令 護士崩潰：州長滅了疫情曙光