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男子挺台灣鳳梨大口吃 鳳梨卡食道差點窒息緊急就醫

記者江良誠／南投報導
李姓男子力挺台灣鳳梨大口吃，沒細嚼慢嚥鳳梨塊卡在食道入口。圖／南投醫院提供
李姓男子力挺台灣鳳梨大口吃，沒細嚼慢嚥鳳梨塊卡在食道入口。圖／南投醫院提供

中國禁止台灣鳳梨輸入，國人紛紛力挺台灣鳳梨。南投縣47歲李姓男子也以行動支持，上周末騎單車休息時，買了鳳梨當場食用，大口吃下後鳳梨卻卡在食道入口，喝水也無法吞下如鯁在喉，趕緊到醫院急診，醫師以內視鏡將鳳梨夾出，才讓他如釋重負。

南投醫院院長洪弘昌是肝膽腸胃科專家，當天得知患者狀況後，立即趕回醫院診療。洪弘昌說，李先生吃鳳梨時沒有細嚼就吞下，內視鏡檢查時發現5乘6公分的鳳梨塊卡在食道入口處，離口腔22公分，因為就在食道與氣管交接處稍有不慎，很可能窒息。

洪弘昌說，食物噎到時應停止進食，實施哈姆立克急救法，並安排就醫由專業醫師協助。請勿聽信坊間喝醋、吞飯等方法，若自行處理不當可能會讓食物卡得更深，不易取出，若不慎嗆進氣管，恐引起吸入性肺炎，甚至引發併發症等。長者、幼童或吞嚥困難患者，應細嚼慢咽，家屬也盡量在旁陪同，安排相對細碎食物避免噎住。

南投醫院營養室主任蔡秀雯說，鳳梨有豐富營養成分，例如幫助蛋白質分解之酵素、含有纖維及維生素C，每100公克鳳梨含熱量46卡、醣類11克、粗纖維1.4公克、含維他命A、C、B1、B6、E，並且有生物鹼、蛋白脢和類生物素等。

洪弘昌說，鳳梨能夠幫助消化、增加腸內有益菌活動及排便順暢，減少致癌物質和腸壁接觸時間，是很好的腸道保健水果，民眾多吃新鮮鳳梨、蔬果對健康絕對加分。

李姓病患（右）感謝南投醫院院長洪弘昌休假期間回院，幫他夾出卡在食道的鳳梨。圖／南...
李姓病患（右）感謝南投醫院院長洪弘昌休假期間回院，幫他夾出卡在食道的鳳梨。圖／南投醫院提供
醫師利用內視鏡夾出卡在食道的鳳梨塊，才讓李姓病患如釋重負。圖／南投醫院提供
醫師利用內視鏡夾出卡在食道的鳳梨塊，才讓李姓病患如釋重負。圖／南投醫院提供

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