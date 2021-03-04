情侶連5周「養號」中2.6億 投注站老闆1句話幻滅

英國一對年輕情侶連續5周下注同一組號碼，沒想到竟贏得70億頭獎，但投注站老闆卻一句話曝光殘酷結局。（示意圖／ingimage）

英國 一對年約20歲的學生情侶固定使用同一組數字購買彩券，為求購買方便更使用APP自動扣款。直到下注的第5周，他們收到贏得頭獎1.82億英鎊（約2.58億美元）的中獎訊息，但沒想到投注站老闆卻告訴他們，「這組數字確實是當期的頭獎數字，但由於扣款帳戶餘額不足，因此沒有下注成功」，他們便不幸地與頭獎擦身而過。

根據英媒太陽報報導，19歲的瑞秋（Rachel Kennedy）和21歲男友利亞姆（Liam McCrohan）是一對來自赫特福德郡（Herfordshire）的年輕情侶，他們已連續5周下注「6、12、22、29、33」和特別號「6、11」等同一組號碼；為了方便購買，瑞秋直接透過APP設置自動扣款功能，每週固定下注這組幸運數字。

直到第5周，瑞秋打開APP收到她贏得當週頭獎的中獎通知，得知自己贏得高達1.82億英鎊獎金讓她欣喜若狂，立刻打電話將男友和媽媽叫來房間裡，並當著他們的面前打電話給投注站，沒想到投注站老闆竟回她，「沒錯，這組號碼確實是當周頭獎的幸運號碼，但由於妳的帳戶沒有足夠的金額扣款，所以妳沒有下注成功」。

得知錯過頭獎的消息讓瑞秋簡直晴天霹靂，她認為這組號碼相當不吉利，決定從下周開始改用別組號碼下注，「我們從來沒有贏過任何東西，遇到這件事真的是我們的不幸」。