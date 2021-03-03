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長太醜求職屢碰壁 他整型9次變花美男 爸媽都認不出

編譯中心／綜合報導
越南一名男子因天生長得醜導致求職屢屢碰壁，於是他砸錢整形變身花美男。（取材自抖音@quyen_do8）
越南一名男子因天生長得醜導致求職屢屢碰壁，於是他砸錢整形變身花美男。（取材自抖音@quyen_do8）

常言「美醜沒有一定標準」勸人要活得有自信，但越南一名年輕男子卻因天生長得醜而找不到工作，出社會後經常遭到他人羞辱，他便決定花4億越南盾（約1.7萬美元）替自己來場「大改造」，經歷9場整形手術後，他成了連爸媽都認不出來的花美男，還在網路上吸引大批粉絲追蹤，人生運勢從此翻轉。

據越媒《Kenh14》報導，現年25歲的杜文奎（Đỗ Văn Quyền）出社會求職處處碰壁，就算找到工作也時常被主管羞辱，自信心受挫的他便認為全都是因為自己其貌不揚的長相。

於是，杜文奎不惜砸4億越南盾整形，家境不好的他自籌手術費用，整形部位包含割雙眼皮、隆鼻、豐唇、牙齒美白等，前後進行手術9次。整形手術完成後，杜文奎搖身一變成了花美男，往後的人生不只求職順利，在網上甚至被捧為網紅；他坦言，「剛整形完回到家，父母也差點認不出來」。

目前杜文奎從事化妝師工作，他對美的定義抱持獨特想法，「站在鏡前看著自己，能讓自己感到自信和開心，那就是美了」。至於面對酸民批評，杜文奎則全然不在意，重拾信心迎向新人生。

@quyen_do8

Trả lời @halfelf2309  #howichange  lúc trc   Ngoại xấu thg bị chê bai  thay đổi đê mình  hoan hảo hơn  ạ #Thaydoi  #daythithanhcongkhongnhi

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