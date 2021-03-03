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浪漫？恐怖？她窗貼字條告白鄰居 下一秒對方傳訊來…

編譯中心／綜合報導
女子在窗上貼大字報示愛。（取材自tiktok@a129593a）
女子在窗上貼大字報示愛。（取材自[email protected]

倫敦一位化名為@a129593a的單身女子日前在社群平台分享自己的「追愛故事」，影片至今已被吸引超過26萬人觀賞人次。網友紛紛敲碗表示：「這是一段浪漫愛情故事的開始，我們想看續集！」

女子表示她發現住對街男子在臥室裡彈吉他後深受吸引，決定在自家窗戶貼大字報吸引對方目光。女子用黑色粗體大字寫著：「給：陽台上放著單車的男子，你是單身的嗎？」

男子看到留言後也以大字報回覆，但回覆令女子感到心碎：「我是單身，但我2個月後就要搬走了，抱歉。PS. 要保持浪漫喔。」

女子並未放棄，抱著「姑且一試」的心，再次在大字報上寫下自己的電話號碼，期待對方回應。最後男子還真的傳了手機簡訊過來，表示：「我是你對街的鄰居。」但女子賣關子，將男子後續的文字訊息打馬賽克。讓網友急問：「快告訴我們，他到底說了什麼！」

網友Mike Bellamy驚呼：「非法跟蹤騷擾以及偷窺在2021年的定義都不同了！」網友Matthew James也說：「影片配上輕鬆的背景樂，淡化這整事的犯罪色彩。」也有人分享自己類似的經歷，網友Hannah Walton提到：「我跟我老公16年前就是這樣認識的。他當時跟朋友在窗邊豎起標語…接下來故事就這麼發生了。」

@a129593a

a #lockdown #lovestory

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