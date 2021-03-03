SpaceX星艦3度試飛成功降落！著陸後8分鐘才爆炸

Space X的星艦原型艦「SN10」3日試飛，成功降落但落地不久後爆炸。圖為準備升空前畫面。(取材自YouTube)

美國太空 公司Space X於美東時間3日進行「星艦」（Starship）火箭原型機第三次試飛，在歷經前兩次失敗後終於成功降落，但不久後即起火爆炸，爆炸原因尚不清楚。

根據報導，此次試飛的為編號「SN10」的火箭原型機，升空高度達10公里，首次成功降落在發射台上，前兩次的「SN8」、「SN9」都在著陸時發生爆炸。

「SN10」火箭原型機在降落約8分鐘後，才爆炸成一團火球。Space X未立即對此作出回應，但專家觀察員推測這是由於硬著陸加上甲烷外洩。

在幾次延誤後，該次試飛3日在Space X的德州博卡奇卡（Boca Chica）發射場進行。縱使最終仍以爆炸收場，但此次測試代表Space X在開發星艦上有了重大進展。

星艦是Space X所研製的新型火箭，目的為載運物資至月球和火星 等，最多可搭載100人。SpaceX計畫於2023年發射一艘載人飛船，繞行月球一周後返回地球，日本億萬富翁前澤友作已經預訂這趟月球之旅。馬斯克先前表示，計畫在2024年展開火星無人任務，接著在2026年把人類送上火星。

來源：theinstigation頻道