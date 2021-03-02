NASA火星任務指揮官曝光！17歲抵美當清潔婦 半工半讀追夢

41歲指揮官特魯希蘿17歲抵美，靠著當清潔婦半工半讀追逐夢想。（取材自cbsnews）

美國 電視廣播網哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，二月美國國家航空暨太空 總署（NASA）「毅力號」探測車登陸火星 ，為人類探索宇宙跨進了一大步，也是該任務41歲指揮官特魯希蘿（Diana Trujillo）耗時數十年努力才得以達到的人生成就。

特魯希蘿出身南美洲國家哥倫比亞，她17歲時父母離異，不會說英文的她決定帶著300美元去美國，當時她打工當清潔婦，半工半讀完成學業。2007年加入美國國家航空暨太空總署，現為噴氣推進實驗室一員，負責研發收集火星岩石樣本的機器人手臂。

特魯希蘿提到她來自機會有限的國家，早期移民的經歷激發她每件事都盡力做到最好，而且不會輕易否定自己：「以前當清潔婦或晚上工作時，我總是想著：『很高興我有一份工作，可以買食物且有房子睡覺。』這些經歷形塑我看待生活的方式，過去每一刻都很重要，也造就今天的我。」

特魯希蘿希望向原生家庭成員，尤其是男性家人證明：「女性擁有價值且很重要。」

特魯希蘿表示大學初期並不確定自己的夢想為何，但某天她看到一本刊登女太空人、太空梭及地球影像的雜誌時，她確認這是自己想追逐的道路。她還意識到航太行業裡缺乏西班牙語人才，她將是少數具備語言優勢的女性。

特魯希蘿期盼有一天能登入太空，也希望幫助更多女性加入這門領域。對於未來她保持開放的心態：「生活一直為我提供最適合的機會，接下來我們拭目以待。」