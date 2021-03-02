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60歲血壓忽高忽低 這原因讓他按時服藥無效

記者胡瑞玲／台北報導
日夜溫差大易造成血管急速收縮，對高血壓病患來說，更容易出現病狀。聯合報系資料照片
日夜溫差大易造成血管急速收縮，對高血壓病患來說，更容易出現病狀。聯合報系資料照片

近期日夜溫差大，容易造成血管急速收縮，對於有高血壓的病患來說，更容易出現病狀，台灣萬芳醫院心臟血管內科主治醫師葉仲軒提醒，有高血壓史的民眾應多注意保暖，並進行24小時血壓監測，或1天量2次血壓，確實掌握血壓值及波動情況。

一名60歲的曾先生表示，自己約有10年的高血壓病史，隨著年齡的增長，血壓越來越難控制，尤其這陣子氣溫忽高忽低，更讓他血壓像搭雲霄飛車一樣劇烈起伏，更出現頭痛、脖子痛脹狀，甚至某天在家自行量血壓時，血壓一度飆高至170mHg左右，嚇得他以為自己要中風

面對上述病患問題，葉仲軒指出，曾先生長期有高血壓問題，過去配合用藥控制，近年即便按時服用高血壓藥物，遇到血壓攀升情況時，還須另外服用多達4至5種的短期強效藥物，但仍無法有效控制血壓，因此建議接受「高血壓導管治療」。

醫師在曾先生接受高血壓導管治療前，先進行24小時血壓監測，並做腎動脈電腦斷層，確認腎上腺沒有長腫瘤，以及沒有腎動脈狹窄等情況下，發現他的血壓曾飆升至190mHg，情況十分危險，所幸經過治療後，其血壓已降至130mHg，未來僅需服用高血壓藥物穩定控制，不會有忽高忽低狀況。

葉仲軒說明，曾男的高血壓屬腎動脈交感神經過度活化，因此相當適合高血壓導管治療，若是屬於此類型的年輕高血壓早期患者，透過導管治療，將有可能平穩血壓，完全不用再服藥。

高血壓導管治療也稱為「腎臟交感神經阻斷術治療系統」（The Renal Denervation system, RDN），透過微創導管手術，調控交感神經活性，達到控制血壓目的，類似心導管手術，主要從病人的鼠蹊部動脈打針置入導管後，將導管放到腎動脈，在兩邊腎動脈給予低電量射頻，以降低兩側腎交感神經活性，手術時間約1.5小時，傷口小，術後隔天即可出院。

葉仲軒提醒，近期日夜溫差大，有高血壓史的民眾應多注意保暖，避免心血管疾病發生，另外，也建議高血壓患者可諮詢專業醫師，進行24小時血壓監測，或至少1天居家測量2次血壓，精準掌握個人整體血壓值及波動情況，因日常生活中血壓會有不同起伏波動，若1天只量1次恐不夠。

萬芳醫院心臟血管內科主治醫師葉仲軒提醒，有高血壓史的民眾應多注意保暖。圖／萬芳醫...
萬芳醫院心臟血管內科主治醫師葉仲軒提醒，有高血壓史的民眾應多注意保暖。圖／萬芳醫院提供

高血壓 台灣 中風

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