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女大生吃藥調經期一年未改善 就醫才發現罹子宮內膜癌

記者陳斯穎／新竹報導
中醫大學新竹附醫婦產科醫師陳璐敏提醒，女性朋友一旦發現月經不規則、不正常陰道出血，一定要盡快就醫接受檢查。記者陳斯穎／攝影
中醫大學新竹附醫婦產科醫師陳璐敏提醒，女性朋友一旦發現月經不規則、不正常陰道出血，一定要盡快就醫接受檢查。記者陳斯穎／攝影

一名20歲的女大學生，長期經期混亂不規則，但女大生及其家人都不以為意，認為「這麼年輕不會有嚴重的婦科疾病」，應該調經吃藥就可以改善，沒想到調經調了一年仍未改善，就醫檢查後才確診為子宮內膜癌症，幸好發現時仍早期，考量女大生年紀及保留生育功能的需求，決定以宮腔鏡切除腫瘤，再使用荷爾蒙藥物治療，目前定期密切追蹤內膜情況。

中國醫藥大學新竹附設醫院婦產科醫師陳璐敏表示，女大生經過超音波檢查發現子宮內膜有不正常回聲，進一步安排宮腔鏡後，發現子宮內膜有一個1至2公分腫瘤，最終切片病理報告證實是子宮內膜癌症。

陳璐敏說，子宮內膜癌是指子宮體的內膜所產生出來的癌症，有9成罹患子宮內膜癌症的女性會發生不正常的子宮出血，晚期可能侵犯子宮附屬器官甚至侵襲膀胱或者腸道。

陳璐敏也指出，近十年發現，子宮內膜癌症的發生率逐年上升，超越子宮頸癌症，成為女性好發率排名第6的癌症。子宮內膜癌和環境及飲食相關，研究發現，現代生活中有很多化學製品有類女性荷爾蒙的作用；加上國人飲食習慣西化，高熱量高油脂的飲食，體重增加又缺乏運動，都是子宮內膜癌增加的原因。

「早期發現早期治療，預後都相當好」，陳璐敏提醒，女性朋友一旦發現月經不規則、不正常陰道出血，一定要盡快就醫接受檢查，越早發現，治療率越高；也建議女性朋友多運動，減少脂肪與高升糖食物的攝取，清淡飲食，多吃生鮮蔬果，多喝水，盡量少喝飲料及食用加工食品，才能降低罹癌風險。

癌症 腫瘤 中國

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