過年「這一味」發霉不要吃 中醫師分享保肝7要訣

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗建議，過年大家常吃的年糕若保存不當，導致發霉，吃進體內恐誘發肝癌。圖／ingimage

藝人吳孟達 於2月27日因肝癌去世，引發民眾保肝意識。肝是人體化學工廠，有解毒、製造酵素之用，過年常見的年糕若保存不當，導致發霉，吃進體內恐誘發肝癌。

為預防肝發炎，中醫師提醒，平常可多攝取「抗氧化」的食物，提升自身免疫力 ，飲酒應適量、用藥需謹慎，工作場域若會接觸揮發性有毒物質，需有換氣、排氣裝置或防毒面具等，保護自身肝的安全。

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗表示，就中醫角度而言，肝發炎原因有四，一是病毒引起，如A、B、C肝；二是接觸環境中的有機化學物質，危險族群如裝潢工、印刷工及油漆工等，接觸揮發性的有毒物質，造成肝代謝不良；三是脂肪肝，因新陳代謝不佳，膽固醇積累，造成血脂肪太高而成；四是與日常作息相關，熬夜、身體太疲勞、情緒不良等皆是導致肝發炎的因素。

針對如何預防肝發炎，陳潮宗提醒：

1.不要亂吃藥

2.飲酒勿過量

3.不吃發霉食物

4.新衣服要先洗過一次，稀釋有機溶劑

5.吃深綠色蔬菜、芹菜、芭樂、綠茶、五色花椒以及柑橘類食物等

6.工作場域接觸揮發性有毒物質，需有換氣、排氣裝置或防毒面具等

7.有家族史者，建議定期追蹤

陳潮宗說明，有時候看到食物只有表面發霉，但發霉菌種可能其實已延伸至內部，只不過肉眼看不出來，建議食物若「部分發霉」就不要吃進身體。他提醒，過年大家常吃的年糕若保存不當，導致發霉，吃進體內恐誘發肝癌。此外，「花生」發霉會產生更毒的「黃麴毒素」，長期低劑量食用，易導致肝細胞突變，是誘發肝癌的毒素之一。

飲食部分，陳潮宗建議，民眾平常可以多攝取「抗氧化」功能強的食物，助於提升免疫力，如深綠色蔬菜、芹菜、芭樂、綠茶、五色花椒以及柑橘類食物。

他說，上述食物無需特別控制攝取量，重點是採買食材時可以多買一些，提升攝取的頻率，讓每天都可以攝取，有預防保健之用。