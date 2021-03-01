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哈利、梅根電視專訪將播出 談及黛安娜憂歷史重演

中央社／洛杉磯28日電
已非英國王室在職成員的哈利王子與妻子梅根接受美國電視脫口秀主持人歐普拉專訪。美聯社
已非英國王室在職成員的哈利王子與妻子梅根接受美國電視脫口秀主持人歐普拉專訪。美聯社

已非英國王室在職成員的哈利王子與妻子梅根接受美國電視脫口秀主持人歐普拉專訪，哈利王子提到母親黛安娜王妃，並說擔心歷史會重演。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）今天預告歐普拉（Oprah Winfrey）專訪的兩個片段，這是哈利夫婦自去年定居美國加州以來的第一個電視專訪，預定3月7日播出。

哈利說：「我最大憂慮是歷史會重演。」此言顯然是談到有關他的母親黛安娜王妃（Princess Diana）當年在法國巴黎被英國狗仔隊追逐而發生車禍，於36歲香消玉殞。

根據專訪片段，哈利坐在妻子梅根身旁，握著她的手。兩人2月中旬剛宣布，他們要迎接第2個寶寶誕生。

哈利說：「我就是真的鬆了一口氣，很高興有我妻子在旁陪伴，一起跟妳聊聊。因為我無法想像她（黛安娜）如何度過那些日子，她在多年以前獨自歷經了這一切。」

哈利還說：「這對我們倆而言，一直是難以置信地辛苦，但至少我們擁有彼此。」

在短宣片段中，歐普拉說，節目中百無禁忌；她一度告訴哈利夫婦「你剛說了一些令人相當震驚的事」。

路透社報導，哈利夫婦在遷居加州之前，曾抱怨英國八卦小報對待梅根的方式，指稱有部分報導形同霸凌或種族歧視。梅根的父親為白人，母親是非裔美國人。

英國白金漢宮（Buckingham Palace）2月19日曾宣布，哈利夫婦不會恢復王室在職成員身分與生活。

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