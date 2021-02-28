我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙漲逾20%

美疫情趨緩！單日新增確診 連4天維持7萬例

Google Map車諾比街區 驚見人類白骨？10萬網友嚇歪

編譯中心／綜合報導
有網友意外發現，用Google Map在車諾比附近的街區滑動時，竟在草地上看見一根根疑似人類的白骨。（取材自LADBIBLE）
有網友意外發現，用Google Map在車諾比附近的街區滑動時，竟在草地上看見一根根疑似人類的白骨。（取材自LADBIBLE）

1986年的車諾比核災是史上最嚴重的核電事故，造成近20萬人死亡，由於輻射污染物進入地球大氣層，引響範圍甚廣，因此該區域已被封鎖近35年。日前就有網友意外發現，用Google Map在車諾比附近的街區滑動時，竟在草地上看見一根根疑似人類的白骨，於是將這驚悚的畫面上傳至抖音TikTok），隨即就引來超過10萬人觀看。

據LADBIBLE 報導，近日一名名叫尼爾（Neil）的網紅，閒來無事在車諾比的Google Map上到處亂晃，沒想到滑著滑著竟意外看到，在某工廠的草皮上有疑似人類的白骨。

影片中可見，草皮上的白骨似乎是人類的頭顱及其他部位，上頭經過長年的日曬覆蓋了一層青苔，看起來實在相當嚇人。然而尼爾認為，這堆白骨並不是人類的骨頭，可能是附近動物所留下的殘骸，並說道「無論骨頭有多少，這真的是一個很奇怪的地方」。

不過有網友認為看到這些骨頭並不意外，因為車諾比就是一個災難地點，許多被輻射所污染的動物，死亡後的屍體就一直留在原地。

@googlemapsfun

😱 #googleearth  #scary #googleearthscary #googlestreetview #googlemapsfun

♬ Main Titles - Charlie Clouser

Google 抖音 TikTok

上一則

吳孟達離世…生前曾推「三叔陀飛輪」帥照爆表

延伸閱讀

駭客又有新招！Google快訊傳「Flash更新」 快移除軟體

駭客又有新招！Google快訊傳「Flash更新」 快移除軟體
狗骨研究顯示：人類最好朋友跟著第一批移民到北美

狗骨研究顯示：人類最好朋友跟著第一批移民到北美
終身免疫難 專家：新冠恐與人類共存

終身免疫難 專家：新冠恐與人類共存
Google妥協付費主流澳洲媒體 1年花2300萬

Google妥協付費主流澳洲媒體 1年花2300萬

熱門新聞

伊莉莎白二世女王不願被孫子與孫媳耍著玩，也展開反擊的行動。（路透資料照片）

女王出招！傳聯合查爾斯、威廉等王族一起對戰梅根

2021-02-22 23:21
48歲的自由潛水員瓊斯在維多利亞州的萊伊前灘附近海域潛水時，意外在海底撞見這隻外型酷似男生殖器的「陰莖魚」。取材自臉書／Josie Jones

情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓

2021-02-26 03:35
南非一名女子日前在超市因未戴口罩被警衛勸說，一氣之下就脫下長裙裡的丁字褲並把它套在臉上。（影片截圖）

傻眼！女子不爽在超市被勸戴口罩 直接脫丁字褲套臉上

2021-02-26 22:00
小p是鋼琴家與Cosplayer，以Cosplay成動漫或遊戲角色並用鋼琴彈奏該作品的音樂為特色，因身材姣好而受矚目。（取材自Instagram）

她被封「台灣第一女YouTuber」 高人氣全靠不露臉？

2021-02-22 00:13
剛抵達艾德加慈善庇護農場的綿羊巴拉克，若不是臉龐露出來，幾乎看不出巴拉克是一隻綿羊，反而更像是某種巨大的肉球。路透/Edgar's Mission

落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽

2021-02-24 05:28
伊麗莎白二世女王被叛逆的孫子、孫媳傷透心。（路透資料照片）

哈利、梅根反嗆王室！得寸進尺惹怒女王 關係惡化

2021-02-20 20:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲
1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元
吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1 劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1 劑
吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立