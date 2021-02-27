日本最長站名車站所在地 從京都換成富山

位於日本京都市北區的嵐電北野線「等持院及立命館大學衣笠校區前」站，2020年3月才剛奪下「日本最長站名」冠軍，但短短9個月，就被富山縣一處車站擠下寶座。（取材自京都新聞）

位於日本 京都市北區的嵐電北野線「等持院及立命館大學衣笠校區前」站，2020年3月才剛奪下「日本最長站名」冠軍，但短短9個月，就被富山縣一處車站擠下寶座。

日本京都新聞報導，由於寶座換站坐，嵐電也停售最長站名相關紀念品；部分民眾對最長站名頭銜被奪，也稍微感到沮喪。

2020年3月20日，作為營運嵐電的京福電氣鐵道公司和學校法人立命館合作協定的一環，將嵐電離立命館大學衣笠校區最近的車站「等持院」，更名為「等持院及立命館大學衣笠校區前」，變成日文字數17字、日文讀音26字的最長站名。

嵐電從車站更名當天也販售紀念車票對外宣傳，希望吸引民眾多多搭乘嵐電並促進地方發展。

沒想到，2021年1月1日，最長站名寶座就換站坐。位於富山市的富山地方鐵道公司營運的市區路面電車一處停留場「富山TOYOPET本社前（五福末廣町）」（日本部分路面電車站稱為停留場），因為擁有命名權的公司合併更名為「TOYOTA Mobility富山G廣場五福前（五福末廣町）」，以日文字數25字、日文讀音32字成為最長站名。

富山地方鐵道公司表示，更名是因為企業合併，並非有意為之，「純屬偶然」；不過，對於拿下日本最長站名引發話題，富山地方鐵道公司也感到相當高興。

京福電鐵負責人說，因為站名長度並非競賽，所以不會有「遺憾」的想法，但最長站名寶座僅9個月就換站坐，還是令人意外。