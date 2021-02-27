靠「字幕」自修 販毒坐牢15年拼進史丹福大學

39歲的斯派爾斯（Jason Spyres）在史丹福大學主修電腦科學。（取材自史丹福大學官網）

一名美國 高中生曾因販毒被判刑服監15年，他在獄中靠著家人寄來教育影片的字幕自學，發憤圖強念書，現在39歲的他是史丹福大學 大四生，主修電腦科學。

可汗學院（Khan Academy）創辦人兼執行長克汗（Salman ‘Sal’ Khan）今天告訴中央社記者，前年他在史丹福大學演講，進行到最後的答問時間，聽到一名學生淚流滿面分享透過網路資源自學的故事。斯派爾斯（Jason Spyres）不僅比一般大學生年長，而且經歷特殊，有很多年他的代號是「Mr. K99397」。他在2018年以轉學生進入史丹福大學，正好是他因販售大麻坐牢、服刑15年期滿的隔年。 在獄中期間，因為沒有網路，斯派爾斯的母親寄給他從可汗學院影片下載的字幕紙本，他看著那些文字開始練習數學。

服刑期滿後，他繼續利用可汗學院的教材影片，包括美國標準考試SAT的相關資源，考了不錯的成績。

「從那些簡單易懂的影片學到知識，不必因為我不懂而承認自己愚蠢，不用害羞要去問別人」，聽完克汗演講後，斯派爾斯公開表達感謝。

這是個痛改前非、自找資源的例證。「史丹福評論」（Stanford Review）曾報導，斯派爾斯來自困難的家庭，父母皆有毒癮。他從高中開始販毒，最終入獄。

正當斯派爾斯在伊利諾州蹲牢之際，他看到史丹福大學招生官接受電視採訪，提到「大學對於能夠用很少資源取得很多成就的學生印象特別深刻」。

「我只有一支筆、一本筆記簿，幾張郵票和一張監獄 圖書證」，於是他訂出一套讀書計畫，每天清晨在監獄一角借用桌子讀書，每週6天、每天6小時自學。

他從監獄圖書館借的第一本書是經濟學、接著物理、有機化學、微積分，「學會微積分之後，我變得有信心，可以回頭再唸一次物理；我沒有計算機，所以全部用紙筆計算」。

他當時的目標是出獄之後，先唸社區大學再轉學四年制大學。

根據史丹福大學校園新聞網站，今年39歲的斯派爾斯是主修電腦工程的大四生。去年，一筆公共服務獎助金讓他與非營利機構監獄學人基金（暫譯，Prison Scholar Fund）合作，鼓勵並幫助更多更生人勇敢追求大學教育。

「如果你被剝奪權利，無論是因為重罪、貧窮或是身為少數族裔，我懇請你不要放棄希望。」他說，「追逐你的夢想，彷彿這世上沒有什麼可以阻止你。」