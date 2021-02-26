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川普卸任後首場演說在即 CPAC會場驚現金色雕像

編譯徐榆涵／綜合報導
一尊比真人還大的川普金色雕像被移進美國保守政治行動會議會場。（取材自推特）
一尊比真人還大的川普金色雕像被移進美國保守政治行動會議會場。（取材自推特）

美國保守政治行動會議（Conservative Political Action Conference，CPAC）25日到28日於佛州舉行年度會議，據傳前總統川普將在最後一天露面，活動即將邁入倒數第二天，有段影片開始在社群媒體上流傳，一尊比真人還大的川普金色雕像被移進會場。

根據彭博資訊記者特爾頓（William Turton）拍攝到的影像畫面顯示，兩名穿著西裝的男子推著一尊約6英尺高（約182公分）的川普金色雕像進到凱悅飯店大廳，一旁經過的工作人員還不禁拿起手機拍照。

川普雕像的頭部被漆成金色，上半身穿著川普標誌性的西裝外套並搭配白襯衫和紅領帶，下半身則是穿著美國國旗運動短褲和人字拖，右手拿著美國憲法，左手拿著一根魔法棒。

據報導，該座雕像是由藝術家澤根（Tommy Zegan）所創作，以回應多件嘲諷川普的藝術作品。澤根表示，「兩年前當我看到那些川普裸體和川普如廁的雕像時，我認為我能做得更好」，並表示雕像由不鏽鋼製成，屬於博物館級別的，希望這座雕像最終能在川普的總統圖書館中展出。

澤根解釋，雕像各方各面都具有象徵意義，像是西外和領帶代表川普是專業人士，還是個商人，紅色領帶象徵他是共和黨人，（褲子）的紅白藍色象徵他是愛國者，但人字拖和短褲代表他已經退休了，現在應該在海灘上。

當被問及是否希望川普2024年再戰白宮時，澤根強調，「當然，我會欣喜若狂。如果他希望事情發生，那就會發生」。

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