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辣媽OnlyFans帳號外流害小孩被退學 出面吐苦衷

編譯張君堯／即時報導
美國一所天主教學校近日發生家長連署要求開除3兄弟學生的事件，起因是他們的母親在網路販賣腥羶色影片獲利，如今這名母親向媒體透露苦衷，並控訴遭到校方與家長聯合打壓。圖／Instagram／@the.real.mrs.poindexter
美國一所天主教學校近日發生家長連署要求開除3兄弟學生的事件，起因是他們的母親在網路販賣腥羶色影片獲利，如今這名母親向媒體透露苦衷，並控訴遭到校方與家長聯合打壓。圖／Instagram／@the.real.mrs.poindexter

美國一所天主教學校近日發生家長連署要求開除3兄弟學生的事件，起因是他們的母親被發現在網路販賣腥羶色影片獲利。如今這名母親向媒體透露苦衷，並控訴遭到校方與家長聯合打壓。

現年44歲的傑克森（Crystal Jackson）於2019年9月加入OnlyFans平台，起初是為了修復自己與丈夫14年的婚姻，她向《時人》雜誌解釋，因更年期到來「無論做什麼都無法感受情趣」。傑克遜想念夫妻之間的親密關係，才希望藉嘗試新奇的事物來找回激情。

這位辣媽透露，一開始根本沒想過會有人訂閱自己的頻道，不過第一個月她就憑性感露骨的內容賺進1.4萬美元。自此，她和丈夫每月可以藉OnlyFans大賺15萬美元。

這個祕密一直到去年7月前都很順利，不料同區一名小孩也就讀天主教聖心學校（Sacred Heart Parish School）的父親「意外」找到傑克遜的OnlyFans帳號，相關傳言就如野火般傳遍開來，導致同校某些母親開始連署、要求校方將傑克遜的3個兒子開除。

傑克遜指出「從第一天起，他們就想趕走我們」，對方甚至把塞滿傑克遜露骨照片的包裹匿名寄給校長、該區主教和教堂，讓她憤怒至極，直呼「這太噁心了」。更讓傑克遜氣憤的是，當自己與丈夫得知校方收到相關包裹後，連忙傳送電子郵件盼能解釋一切，但對方卻毫無回應。

經過多月的抗爭後，反傑克遜的母親們終於如願以償，據CBS獲得的電子郵件顯示，校方近日已通知傑克遜一家，表明他們的3名兒子「不再受到聖心教區的歡迎」，並提到「您支持自己在成人網站的行為，明顯惹來高度爭議，與學校冀望傳達給學生的精神有嚴重衝突」。

傑克遜想到其他母親聯手對付自己就感到傷心，並希望她的故事能警惕人們以同理心去對待和理解他人，她強調這是「身體羞辱結合霸凌，如此的雙重標準令人感到難過」。

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