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他與裸女視訊被提離婚 劇情逆轉…意外得知兒非親生

記者李仲維／綜合報導
一樁夫妻離婚案，兒子一通來電讓情勢逆轉。中新社資料照片
一樁夫妻離婚案，兒子一通來電讓情勢逆轉。中新社資料照片

一對結婚20年的中年夫妻，先生熱中網路遊戲戀上女玩家，妻子在調解室裡泣不成聲要求離婚，但兒子的一通電話，讓案情發生大逆轉，讓見多家庭糾紛的調解員，都忍不住感慨：這麼個峰迴路轉，真是有些意想不到！

浙江法制報微信公眾號披露，王女士家住杭州蕭山，20年前與丈夫李先生結婚後，生了個兒子，一家人幸福和樂。

去年年底，王女士發現，丈夫愛上打網路遊戲。一開始，總是抱著平板電腦在客廳沙發上玩，後來就乾脆戴上耳機，一個人躲進書房玩。王女士不懂網路遊戲，心想丈夫平時在外工作辛苦，回家打一會兒遊戲放鬆，也沒什麼大不了的。

可是有一次，當她切好水果端進書房的時候，卻被眼前的一幕驚呆了。「他沒發覺我進去，我隔幾步就看到平板裡面有個近乎裸體的年輕女人在與他視訊。」

原來，李先生在遊戲中，認識了年輕女子小麗。東窗事發之後，李先生卸載遊戲，將小麗從好友列表中刪除，並多次向太太懺悔，請求她的原諒。但王女士思量再三，還是忍受不了丈夫的背叛，執意要與他離婚。

雙方在調解時，在調解員的好說歹說下，事情似乎出現轉機。但李先生的手機響了起來，兒子告訴他今天去捐血了，他這才知道兒子是O型血。瞬間，李先生像被什麼擊中了似的，「我是AB型血，我兒子怎麼可能是O型呢？」

一陣沉寂之後，李先生犀利的目光向王女士射去：之前就有人說過孩子不像我，我還沒往那方面想，妳現在給我說說清楚，這到底是怎麼回事？

此時的王女士，也被這突如其來的狀況驚嚇到了。

春節前一天，夫妻倆再次進行調解，王女士不得不向丈夫坦承自己隱藏20年的秘密。原來，王女士與李先生戀愛時，曾經因為吵架冷戰，剛好前男友想要複合，王女士禁不住他的死纏爛打，半推半就與他發生關係，之後才發覺自己懷的是前男友的孩子。

真相大白後，執意要離婚的反而是李先生。「她得淨身出戶，並且賠償我這麼多年來的撫養費和精神損失費。」

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