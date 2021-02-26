我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠死亡突破5萬大關 在全球「國家」排名14

抗變種病毒！輝瑞測試加強劑 莫德納研發新疫苗 

NASA「把你的名字送上火星」 土耳其第一 美國第三

編譯中心 / 綜合報導
NASA除了讓毅力號成功登陸火星，同時也帶著參與「把你的名字送上火星」募集來的上千萬網友名字登上火星。（路透）
NASA除了讓毅力號成功登陸火星，同時也帶著參與「把你的名字送上火星」募集來的上千萬網友名字登上火星。（路透）

登上太空，探索未知的宇宙，是許多人的夢想。不過在人類可以自由穿梭在太空之前，美國太空總署NASA發起企劃，大家可以先讓「名字」乘坐太空船登陸火星。如今在登入火星成功後，NASA也公布了統計數據，可看到哪個國家的民眾最響應本次計畫。

根據南韓媒體「HANKYOREH」報導，NASA在2019年時，發起「把你的名字送上火星」企畫。只要網友當時到NASA網站報名，就可以在「火星2020」計畫中，透過將名字刻在矽晶片上的形式，讓自己的名字能與NASA一起上太空，共享登陸火星的喜悅。

「火星2020任務」毅力號在本月美國時間18日順利著陸，報導指出，這次募徵到的名字總數達1093萬2295人，NASA也在近日公布報名的各國網友分布名單。其中最踴躍報名的國家是土耳其，多達252萬8844人報名，印度則排第二的177萬8277人，第三才是美國173萬3559人。

亞洲各國方面，中國有29萬2071人報名，位居世界第四。南韓20萬3814報名雖然只排世界第八，但考慮人口占比，已是東亞相對踴躍報名的地區。日本有3萬1290人報名，台灣則有2萬2167人報名。

「把你的名字送上火星」響應網友前10多的國家：

1.土耳其 252萬8844人

2.印度 177萬8277人

3.美國 173萬3559人

4.中國 29萬2071人

5.伊朗 28萬7512人

6.英國 28萬4350人

7.印尼 23萬7616人

8.南韓 20萬3814人

9.墨西哥 19萬9341人

10.以色列 19萬8876人

NASA公布「把你的名字送上火星」參與網友的國家分布數據。取材自NASA
NASA公布「把你的名字送上火星」參與網友的國家分布數據。取材自NASA

火星 NASA 太空

上一則

梅根糟了！查爾斯恐搶孫子監護權 非要他回英國？

下一則

2月26日星座運勢 巨蟹莫問回報 獅子求職運佳

延伸閱讀

美外交官被迫「肛篩」受辱？ 中國外交部：從未要求

美外交官被迫「肛篩」受辱？ 中國外交部：從未要求
戴琪：確保中國遵守貿易規則 至於灰色地帶...美創造規則

戴琪：確保中國遵守貿易規則 至於灰色地帶...美創造規則
愛的「火星」迫降？NASA官網開放360度全景P圖 快來玩

愛的「火星」迫降？NASA官網開放360度全景P圖 快來玩
火星任務重燃太空夢 美首位墨裔太空人想回NASA

火星任務重燃太空夢 美首位墨裔太空人想回NASA

熱門新聞

伊莉莎白二世女王不願被孫子與孫媳耍著玩，也展開反擊的行動。（路透資料照片）

女王出招！傳聯合查爾斯、威廉等王族一起對戰梅根

2021-02-22 23:21
27歲的日本女星百瀨桃因擁有M罩杯的傲人雙峰暴紅。取材自Instagram

日女星巨乳暴紅 自曝剪指甲「要脫光+掰開雙峰」

2021-02-20 02:55
小p是鋼琴家與Cosplayer，以Cosplay成動漫或遊戲角色並用鋼琴彈奏該作品的音樂為特色，因身材姣好而受矚目。（取材自Instagram）

她被封「台灣第一女YouTuber」 高人氣全靠不露臉？

2021-02-22 00:13
剛抵達艾德加慈善庇護農場的綿羊巴拉克，若不是臉龐露出來，幾乎看不出巴拉克是一隻綿羊，反而更像是某種巨大的肉球。路透/Edgar's Mission

落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽

2021-02-24 05:28
伊麗莎白二世女王被叛逆的孫子、孫媳傷透心。（路透資料照片）

哈利、梅根反嗆王室！得寸進尺惹怒女王 關係惡化

2021-02-20 20:20
日本一位網友在灰濛濛的城市中，拍到一棟大樓特別「晴空萬里」，有如遊戲出BUG般的畫面。取材自推特

不是合成照！灰濛濛城市竟出現「晴天大樓」

2021-02-22 01:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料
報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施
拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒
為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點