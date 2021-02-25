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梅根糟了！查爾斯恐搶孫子監護權 非要他回英國？

記者蘇詠智／綜合報導
梅根牢牢抓住兒子亞契，只有他剛出生那段期間，皇室其他長輩才能見到他本人。路透資料照片
梅根牢牢抓住兒子亞契，只有他剛出生那段期間，皇室其他長輩才能見到他本人。路透資料照片

自從英國哈利王子與妻子梅根搬到美國居住，已經快要邁向一周年，兩人的兒子亞契也跟著爸媽，沒有再回到英國，只能透過視訊通話和當地的長輩們見面。雖然亞契還沒辦法有任何自己的意見、也當然對於從英國到美國生活不會有不適應，他的長輩、尤其是幾位皇室重要成員包括曾祖母伊莉莎白二世女王與爺爺查爾斯王子，都很難忍耐和他分開、沒辦法親自見到面，因而被傳有意爭搶他的監護權、把他帶回英國。

最新一期「Woman's Day」封面赫然是查爾斯與媳婦梅根兩顆大頭看似對峙，而小亞契卡進左下角，暗示爺爺與媽媽僵持不下，讓他變成夾心餅乾的尷尬局面。封面標題雖然只含蓄寫道：「讓我見我的孫子！」內文卻提及查爾斯無法滿足只透過Zoom畫面看到亞契，很想親自見他，看到他愈來愈長大就愈像父親哈利，令查爾斯有種震撼，深深覺得非得把亞契帶在身邊、好好調教不可。目前哈利、梅根與英皇室的關係又陷谷底，哈利雖然沒被封殺，計畫6月返英出席與母親黛安娜有關的活動，梅根與亞契據傳不會同行，令查爾斯與女王等見到亞契的期盼成空。

梅根那麼堅持，顯然事出必有因，查爾斯會擔憂和孫子的隔閡變大，亦是情有可原。「Woman's Day」要梅根小心一件事，根據18世紀的一條舊英國法令，君主有權取得即便是最遠的血緣關係子孫監護權，倘若查爾斯被逼急了，等到繼任王位後動用此法令，梅根想要抓牢亞契也沒用，只能乖乖把他交回英皇室，到時候她就是輸家，笑的會是查爾斯。

但專門打臉八卦的網站指出，該條文並非嚴格的法律，只是古時候皇家特權之一，是當年的英王確保能掌控所有子嗣行為的一種手段，查爾斯未必在現代能再使用，況且亞契有美國國籍，若真要打起監護權大戰，會是英美兩國之間的跨國官司，非常麻煩。再者亞契過去快一年不能回英國，主要是因新冠肺炎造成各國設下旅遊限制，不純然是梅根對皇室心裡有疙瘩才刻意封殺，所以問題不至於到「爭搶監護權」那麼嚴重。

八卦刊物指查爾斯王子（右）受不了梅根不讓他見孫子。取材自Woman's Day
八卦刊物指查爾斯王子（右）受不了梅根不讓他見孫子。取材自Woman's Day

梅根 英國 哈利

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