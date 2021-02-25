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寶可夢卡牌交易續燒！一張「噴火龍」可換一間新房

編譯張君堯／即時報導
2019年末一張要價1.6萬美元的初版「噴火龍」卡牌，狀態為開封後全新，在今年1月竟以30萬美元售出，短短一年多就翻漲近20倍。圖／Pinterest
2019年末一張要價1.6萬美元的初版「噴火龍」卡牌，狀態為開封後全新，在今年1月竟以30萬美元售出，短短一年多就翻漲近20倍。圖／Pinterest

新冠疫情延燒，民眾為防疫只能在家中找樂子，這讓寶可夢（Pokemon）卡牌遊戲在誕生25年後「再次風靡全球」，初代的珍稀卡價格更飆升數十倍。

這一切始於美國知名YouTuber羅根·保羅（Logan Paul）在直播中，開箱了經典的寶可夢卡牌包，其中一張初版「水箭龜」以數十萬美元的金額售出，讓世人見識這些卡牌的潛在價值。

影片來源：聯合新聞網

寶可夢卡牌收集家布朗寧（Zack Browning）從90年代、還是小孩時就開始收集，累積許多庫存的他想也想不到，這個小小的嗜好能為他帶來「意想不到的財富」、一夕之間成為百萬富翁，讓他直呼「非常瘋狂」。

德州拍賣公司（Heritage Auctions）副總裁馬達萊納（Joe Maddalena）指出，1999年的美國初版寶可夢卡牌盒，在拍賣會上售價約40萬美元；2019年末一張要價1.6萬美元的開封後全新「噴火龍」卡牌，在今年1月竟以30萬美元售出，短短一年多就翻漲近20倍。

馬達萊納指出「你可能擁有一張價值1.5萬美元、等級八的噴火龍卡，卻以為它只價值50美分。如果你有的是等級十的噴火龍卡，你能直接用它買一間新房子，這太神奇了」。

洛杉磯一間卡牌交易商店「Next-Gen Games」的老闆布萊森（Jeff Bryson）指出，這股趨勢讓人們回頭翻出自己以前的收藏、尋找那些舊的卡包，期望藉此大賺一筆。這也挽救了布萊森的生意，「獲利很可觀，熱潮能幫助我們維持疫情結束前的生計」。

29歲的洛杉磯居民梅道絲（Megan Meadows）就表示，自己又開始收集寶可夢卡牌，因為這是疫情期間唯一可以做的事情，不出門也讓她有閒錢能投入曾迷過的東西中。

從近期最受注目的新版寶可夢卡牌「Shining Fates」來看，19日在商店開賣後，短短30分鐘就被在外排隊等候多時的粉絲搶購一空，可見其火紅程度。

寶可夢卡牌收集家布朗寧從90年代、還是小孩時就開始收集，累積許多庫存的他想也想不...
寶可夢卡牌收集家布朗寧從90年代、還是小孩時就開始收集，累積許多庫存的他想也想不到，這個小小的嗜好能讓他一夕之間成為百萬富翁，直呼「非常瘋狂」。路透
德州拍賣公司（Heritage Auctions）副總裁馬達萊納（Joe Mad...
德州拍賣公司（Heritage Auctions）副總裁馬達萊納（Joe Maddalena）指出，1999年的美國初版寶可夢卡牌盒，在拍賣會上售價約40萬美元。路透

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