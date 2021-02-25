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整排睫毛倒插狂戳眼球 未及時處理恐導致潰傷

記者胡瑞玲／台北報導
睫毛倒插會有異物感、流淚畏光、眼白充血、分泌物變多症狀。記者胡瑞玲／攝影
睫毛倒插會有異物感、流淚畏光、眼白充血、分泌物變多症狀。記者胡瑞玲／攝影

睫毛倒插眼睛異物感超不舒服，台灣萬芳醫院眼科主治醫師江明璇指出，年長者發生睫毛倒插情況十分常見，據觀察，門診約有1至2成長者有睫毛倒插問題，多半與年紀增長，造成眼批鬆弛、眼瞼結構無力而往內翻，導致睫毛生長方向往內；拔掉倒插睫毛可舒緩症狀，也可選擇進行手術根本解決問題。

一名60歲的陳伯伯近期覺得左眼有異物感，有時眼睛還會充血發紅，甚至出現流淚畏光及視力模糊狀況，原以為是年紀大，導致眼睛老化，認為多休息就好，等到症狀越來越嚴重後，才趕緊就醫，檢查後發現，陳伯伯左眼下方睫毛一整排倒插，經眼瞼手術矯正後才獲得改善。

江明璇說明，正常的睫毛是向外生長，若有一根、數根，甚至一整排反方向往內，末端接觸到黑眼球或兩側眼白，就是睫毛倒插，一開始會有輕微異物感，後來出現流眼淚、眼白充血及分泌物變多情況，嚴重甚至會有眼睛畏光、視力模糊等，都是睫毛倒插導致。

若睫毛倒插沒有即時處理，倒插到眼球的睫毛就像掃帚一般，持續不停摩擦黑眼球表面，長期下來恐造成角膜上皮損傷，甚至形成潰傷，拉長後續治療時間，也可能導致角膜混濁或結疤後遺症。

江指出，若僅零星睫毛倒插，眼科醫師可透過放大功能的檢查儀器，拔除「不乖乖長好」的睫毛，但拔除睫毛只能暫緩症狀，一般睫毛約1個月後會再長出來，異物感、刺痛及流淚等症況又會再度發生，建議病患可考慮以「電燒」方式治療，破壞單個倒插毛囊。

像是陳伯伯一整排睫毛倒插情況，則會建議進行眼瞼手術矯正，將眼瞼往外翻，改變結構，讓睫毛生長方向自然朝向，已笑改善倒插情況，且手術當天即可回家休息，經1周回診拆線，即可徹底解決眼睛不適困擾。

江明璇提醒，除老化外，造成睫毛倒插原因很多，如慢性眼瞼發言、外傷結疤導致眼瞼結構改變、燒燙傷等，不分年紀，幼兒至長者都有可能得到，民眾眼睛若有任何不適，應及早就醫治療。

台灣

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