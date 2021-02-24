舊物拍賣買下35元青花瓷碗 竟是價值50萬明朝骨董

美國有民眾去年在舊物拍賣中以35美元購入一個青花瓷碗，不料鑑定後竟發現它是15世紀中國古董，預計最高可賣到50萬美元。（圖／Courtesy Sotheby's）

美國有民眾在舊物拍賣 中，以35元購入一個青花瓷碗，不料鑑定後竟發現它是價值不斐的15世紀中國 古董，預計最高可賣到50萬元的價格。

該瓷碗是去年在康乃狄克州紐哈芬市（New Haven）附近發現的，儘管蘇富比拍賣所（Sotheby's）並未透露所有者身分，但其中國藝術部門負責人麥卡特爾（Angela McAteer）在電話訪問中透露，所有者當時沒有討價還價就欣然接受35元的開價。

購買後不久，所有者便將瓷碗的照片傳給拍賣專家，隨後就被鑑定出具有重要歷史意義，麥卡特爾強調「我們對它（瓷碗）有非常好的預感」。

這個精細的青花瓷碗上，畫有蓮花、牡丹、菊花和石榴花，於15世紀明成祖統治時期打造，當時以獨特的瓷器技術為人著稱，其類似蓮花蕾的外觀更被稱做「蓮花碗」。這項骨董的價格目前落在30萬元至50萬元之間，幾乎是購買價格的14300倍。拍賣將於下個月舉行。

麥卡特爾指出，這個瓷碗的表面光滑到「令人難以置信」，如絲般柔滑的釉質，後代從未成功複製。據蘇富比拍賣所稱，世界上只有5個類似的瓷碗被保存下來，現在分別存放在台北的故宮博物院、倫敦的大英博物館 以及維多利亞與阿爾伯特博物館。