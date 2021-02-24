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唐老鴨？USPS新款郵務車 造型被嫌爆

編譯季晶晶／綜合外電
預計2023年上路的美國新款郵務車。(擷自臉書@USPS)
預計2023年上路的美國新款郵務車。(擷自臉書@USPS)

美國郵政署（USPS）發布預計2023年前上路的下一代郵務車造型，設計重點是環保，也更安全舒適，但這些特色沒能討好每個人，部分網友取笑媲美鴨頭，或迪士尼經典卡通人物唐老鴨。

USPS自2016年起著手開始設計新款郵務車，降低前方引擎蓋並且加大擋風玻璃，好讓郵差能更清楚地看到行人和單車騎士，但網友不太欣賞，紛紛製作迷因嘲弄新車的濃濃卡通味中。有人覺看到唐老鴨、電影《食破天驚》（Cloudy with a Chance of Meatballs）主角Flint Lockwood的飛天車，還有人說像1991年動畫節目《辛普森家庭》主角辛普森設計的一款醜車，害得他哥哥經營的車廠關門大吉。

一名退休郵差提出比較務實的批評說，這款設計一定沒問過郵差的需求，他們最需要的是全輪驅動或四輪驅動，以及空調。

USPS周二宣布，將把10年期的數十億美元合約交給總部在威斯康辛州的Oshkosh Defense，將負責組裝5萬到16萬輛郵務車，這些大多是電動車，部分靠汽油驅動的將在未來翻新，加裝電力系統。至於競標合約失利的Workhorse Group，股價繼周二大跌47%之後，周三再跌逾8%。

網友取笑美國新款郵務車的卡通味。(擷自推特@kristianbob)
網友取笑美國新款郵務車的卡通味。(擷自推特@kristianbob)

美國郵政 迪士尼 美元

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