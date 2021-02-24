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天生一對！身分證上的巧合 他們註定在情人節結婚

編譯中心 / 綜合報導
情人先生與情人太太。（取材自NBC today）
情人先生與情人太太。（取材自NBC today）

2月14日情人節是佳偶的浪漫節日，而對美國27歲新娘蕾西（Lacey）及30歲新郎泰勒（Tyler）而言，今年的情人節更具非凡意義。

美國媒體《今日美國》（USA TODAY）報導，蕾西和泰勒的生日湊巧都在2月14日，小倆口在婚禮網站寫道：「我們之間的愛確實像童話！我們曾經歷的一切都引領我們共同邁向美好的生活。2021年2月14日這天不僅是我們的大喜之日，還是我們27歲和30歲生日！」

蕾西透露兩人交往期間常被要求秀出身分證，證明他們是同一天生日：「親友發現時都嚇壞了，他們不敢相信這是真的。」

報導指出這還不是唯一的巧合，泰勒的姓氏剛好是瓦倫丁（Valentine。英文的情人節「Valentine's Day」就是取其名），婚後兩人正式成為如假包換的「情人先生跟情人太太」（Mr. and Mrs. Valentine）。蕾西甜喊：「他是我永遠的情人（Valentine）！」

小倆口開玩笑表示，他們的蛋糕兼具慶祝結婚跟生日雙重功能，說婚禮當天在蛋糕上插了蠟燭，請所有人一起唱歌。

泰勒認為命運讓兩人結下不解之緣：「我們因人事時物地完美融合而相遇，並成為終身伴侶。」

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