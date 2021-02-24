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有發現嗎？毅力號降落傘藏秘密訊息 太空迷輕鬆破解

編譯張君堯／即時報導
毅力號探測器18日成功降落火星，眼尖網友發現它的降落傘上藏有秘密訊息，並在數小時內就破解，答案在圖左。美聯社
毅力號探測器18日成功降落火星，眼尖網友發現它的降落傘上藏有秘密訊息，並在數小時內就破解，答案在圖左。美聯社

美國航太總署（NASA）毅力號探測器（Perseverance）18日成功降落火星，開啟搜尋生命的任務，不過眼尖網友發現，毅力號的降落傘上竟藏有「秘密訊息」，也讓探索火星任務多了找彩蛋的樂趣。

系統工程師克拉克（Ian Clark）在毅力號橘白相間的降落傘上，使用二進位制密碼拼出「Dare Mighty Things」（挑戰一切可能）的字樣，還附上任務總部「噴射推進實驗室」（JPL）的GPS座標。

「Dare Mighty Things」是美國前總統老羅斯福（Theodore Roosevelt）的名言，也是JPL的口號。克拉克稱自己想出這個「不會太明顯」的謎題，為任務增添點巧思。

克拉克本身是填字遊戲的愛好者，他2年前就想出這個點子，而工程團隊在降落傘上畫上圖案的真正目的，是為了確認探測器下降過程中的移動方向，克拉克便利用這點把圖案做成密碼，表示這「超級有趣」。

克拉克還透露，在毅力號降落前只有約6個人知道這個「秘密訊息」，一直等到降落傘打開、毅力號登陸後，他們才在22日的電視記者會上釋出這個消息。

不過據說資深的太空迷「只花幾小時」就破解了這道謎題，克拉克也認為下一次「必須更有創意」。

除降落傘外，毅力號上還有塊牌子，上面描繪NASA過去5輛火星探測器的尺寸，計畫副主任華勒斯（Matt Wallace）則表示「毅力號上還有更多彩蛋」，只要等到機械手臂部署完成並開始執行任務後，彩蛋就會一一浮現，鼓勵大眾多加留意。

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