想在女友面前「展現雄風」他把螺帽放進生殖器腫脹送醫

醫師用金屬切削機小心切割螺帽後取出，手術耗時1小時，取出直徑3公分、寬1.5公分的螺帽。（取材自dailystar）

泰國 曼谷一名男子在情人節前將螺帽放到生殖器裡，希望在約會對象前「展現雄風」，豈料生殖器腫脹疼痛被送到急診室。

英國 媒體每日星報（Daily Star）報導，男子聽說放螺帽到生殖器，就能促使血液進入腺體，讓生殖器變大。12日用嬰兒油將螺帽滑進生殖器，隔天生殖器開始腫脹，疼痛感加劇且無法消除，他急電救護車求援，最後被緊急送往醫院。

男子告訴醫護人員：「我很害怕得切斷生殖器。生殖器很腫感覺要爆裂了。」

醫師使用手持鋼製工具、一把鉗子和一塊薄金屬板，以避免在環下滑動，並避免割傷該人的皮膚。再用金屬切削機小心切割螺帽後取出，手術耗時1小時，取出直徑3公分、寬1.5公分的螺帽。

救援志工說，這名男子在1小時手術過程中痛哭流涕。但最終男子在生殖器沒受損的情況下順利移除了螺帽，且不會造成任何永久傷害，但需要幾周時間才能恢復正常，目前需以抗生素和消炎霜減輕腫脹。

救援志工表示這是他們遇過最奇怪的情況之一：「在大多數情況下，我們只看過戒指卡在人們手指上，所以當我們到達男子房子，發現螺帽卡在他的生殖器真的感到很驚訝。」但男子拒絕透露他到底如何放進去。

救援志工提到之前曾切割人們手上的指環，很熟悉切割方式，這次只是擔心在切除螺帽過程中男子會感到不適。

男子表示原本想讓女友「印象深刻」，無奈暫時無法執行計畫。