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噴射高達1500公尺！埃特納火山爆發照亮夜空

編譯胡夢瑋／綜合報導
埃特納火山熔岩噴射高達1500公尺，照亮夜空。（路透）
埃特納火山熔岩噴射高達1500公尺，照亮夜空。（路透）

歐洲最活耀的埃特納火山（Mount Etna）近日爆發，其岩漿於22日被噴射高達1500公尺，火山學家形容這是「近幾十年來最驚人的一次噴發」。

英國衛報報導，3300多公尺高的埃特納火山近幾周處於噴發狀態，噴出的岩漿和大量火山灰最遠達卡塔尼亞市（Catania）。根據火山專家，埃特納火山的噴發是屬於正常火山活動中的斯特龍博利式噴發（Strombolian）。

義大利地球物理與火山學研究所專家內里（Marco Neri）表示，「埃特納正上演一場秀。我們已經多年沒看到如此高的噴發，除了可能造成幾小時呼吸問題的煙霧及灰燼覆蓋房屋和街道之外，火山噴發沒有對民眾造成危險」。

火山學者貝尼克（Boris Behncke）表示，「這絕對是近幾十年來最精彩的噴發，但這屬於這座火山的正常活動。埃特納火山正在做尋常的活動，即便每次活動看起來都更大、更強、更色彩豐富且更具威脅性」。

歐洲最活耀的埃特納火山16日爆發的畫面。（美聯社）
歐洲最活耀的埃特納火山16日爆發的畫面。（美聯社）
埃特納火山持續噴出火熱的岩漿。（路透）
埃特納火山持續噴出火熱的岩漿。（路透）

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