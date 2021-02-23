俄女被當「芭比娃娃」養大 臉孔、身材激似真人玩偶

俄羅斯少女Angelica Kenova在小時候，雙親決定把她當作「芭比娃娃」一樣養育，直到今日都保有洋娃娃般的面容。（取材自Instagram）

形容一個人的美貌時，常有「像娃娃般可愛」的說法。不過真正長得和娃娃一模一樣的人，在世上也是屈指可數。最近就有位俄羅斯 女性，因為有如「真人版芭比娃娃」而引起話題。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位俄羅斯女性Angelica Kenova，1988年生於鄰近哈薩克的庫爾干州。有著深邃眼眸的她，原本只是個普通女孩子，但在6歲的那一年，雙親決定要把她當作「芭比娃娃」一樣養育。

Angelica接受了雙親的決定，為了維持身材，她規律性的運動、上健身房。在艱苦訓練下，如今已33歲的Angelica，仍保有一副真的有如芭比娃娃般的臉孔與身材，因此被稱為「真人版芭比娃娃」。她在社群網站 分享的照片，更是容易讓人分不清楚到底是真人，還是玩偶。

網友們也表示「如果照片沒有加工過，能這樣真的很厲害，是努力和執念的結晶」、「已經分不清楚哪個是真的了」、「好奇父母當初為何決定要把她養成芭比娃娃」、「俄羅斯、義大利 人好像10幾歲都還手腳很長像人偶般可愛，但之後就會跑掉」、「已經感覺不出來是人類了」。