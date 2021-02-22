我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登1.9兆紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

670人就1死、墓碑快不夠…佛奇：美防疫全世界最糟

女王出招！傳聯合查爾斯、威廉等皇族一起對戰梅根

記者蘇詠智／綜合報導
伊莉莎白二世女王不願被孫子與孫媳耍著玩，也展開反擊的行動。（路透資料照片）
伊莉莎白二世女王不願被孫子與孫媳耍著玩，也展開反擊的行動。（路透資料照片）

英國皇室的內訌，進來成為各方矚目焦點，執意要「最大分貝喊出內心聲音」的梅根，在英國不得人緣，被視為任性、耍賴，她將在歐普拉的電視訪問中首度對外公開談到家人之間的衝突， 各方好奇究竟會有何勁爆內容，皇室更擔心再被她破壞形象，決定先發制人，在她的歐普拉訪問播出前一天， 搶先安排伊莉莎白二世女王在「大英國協日電視演說」亮相，屆時她也可能會傳達皇室的立場，不讓梅根專美，查爾斯王子、威廉王子等其他皇室重要成員都會在節目中出現，齊心協力面對梅根帶來的新風暴。

傳統、保守的英國皇室被從美國來、不習慣委屈自己的梅根攪得天翻地覆，從她的丈夫哈利王子宣告要卸下皇室重要成員身分，到兩人搬至美國居住，再到跟一堆媒體大品牌合作賺進豐厚利潤等，一直在挑戰皇室的容忍極限。女王決定剝奪兩人在英國僅存的一些單位「皇家贊助人」身分後，他們發布了語意帶反擊的聲明，被視為對女王大不敬，戰火再度點燃，這次將如何收場？外界密切注意。

據傳歐普拉早在女王宣告哈利、梅根脫離皇室公務成員身分之前就已錄好訪談，那時哈利和梅根還都以為自己仍在英國沒有完全斷絕任何關係、還保有少數單位的皇家贊助人身分，現在與皇室幾乎等於徹底切割，部分訪問內容也完全不符合最新情況，不是得修剪掉，就是得重錄，女王仍然有辦法令梅根無法稱心如意，並非省油的燈。

梅根和哈利在美國一再試探英國皇室的底線，屢屢造成彼此的衝突。（路透資料照片）
梅根和哈利在美國一再試探英國皇室的底線，屢屢造成彼此的衝突。（路透資料照片）
梅根（左起）、哈利與凱特、威廉之間的關係近來又陷入新的低潮。（路透資料照片）
梅根（左起）、哈利與凱特、威廉之間的關係近來又陷入新的低潮。（路透資料照片）

梅根 英國 哈利

上一則

她玩Google Maps驚人發現 這島激似「男性生殖器」

延伸閱讀

哈利王子和英皇室決裂、惹奶奶傷心 果然禍首是梅根！

哈利王子和英皇室決裂、惹奶奶傷心 果然禍首是梅根！
哈利、梅根反嗆王室！得寸進尺惹怒女王 關係惡化

哈利、梅根反嗆王室！得寸進尺惹怒女王 關係惡化

梅根與哈利鐵了心切割英皇室 威廉與凱特不道賀懷二胎

梅根與哈利鐵了心切割英皇室 威廉與凱特不道賀懷二胎
哈利梅根喜懷二胎「甜照曝光」 王室成員送祝福

哈利梅根喜懷二胎「甜照曝光」 王室成員送祝福

熱門新聞

英國受到暴風雪「達西風暴」侵襲，各地低溫急凍，卻傳出有2名年輕女子在攝氏零下23度的最低溫夜晚，專程開車到偏僻山區大搞「車震」。圖為示意圖。（取材自Pexels）

不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情

2021-02-15 04:06
網友翻出約5年前孫藝真在Instagram上分享的比基尼辣照。（取材自Instagram）

孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！

2021-02-15 07:00
美籍網紅莫彩曦（Hailey）與丈夫順利申准移民署就業金卡。（記者李隆揆／翻攝）

美籍百萬YouTuber遷台定居准了！莫彩曦「金卡」到手

2021-02-16 03:15
27歲的日本女星百瀨桃因擁有M罩杯的傲人雙峰暴紅。取材自Instagram

日女星巨乳暴紅 自曝剪指甲「要脫光+掰開雙峰」

2021-02-20 02:55
小p是鋼琴家與Cosplayer，以Cosplay成動漫或遊戲角色並用鋼琴彈奏該作品的音樂為特色，因身材姣好而受矚目。（取材自Instagram）

她被封「台灣第一女YouTuber」 高人氣全靠不露臉？

2021-02-22 00:13
伊麗莎白二世女王被叛逆的孫子、孫媳傷透心。（路透資料照片）

哈利、梅根反嗆王室！得寸進尺惹怒女王 關係惡化

2021-02-20 20:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇
美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億
她被封「台灣第一女YouTuber」 高人氣全靠不露臉？

她被封「台灣第一女YouTuber」 高人氣全靠不露臉？
不是合成照！灰濛濛城市竟出現「晴天大樓」

不是合成照！灰濛濛城市竟出現「晴天大樓」