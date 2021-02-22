女王出招！傳聯合查爾斯、威廉等皇族一起對戰梅根

伊莉莎白二世女王不願被孫子與孫媳耍著玩，也展開反擊的行動。（路透資料照片）

英國 皇室的內訌，進來成為各方矚目焦點，執意要「最大分貝喊出內心聲音」的梅根 ，在英國不得人緣，被視為任性、耍賴，她將在歐普拉的電視訪問中首度對外公開談到家人之間的衝突， 各方好奇究竟會有何勁爆內容，皇室更擔心再被她破壞形象，決定先發制人，在她的歐普拉訪問播出前一天， 搶先安排伊莉莎白二世女王在「大英國協日電視演說」亮相，屆時她也可能會傳達皇室的立場，不讓梅根專美，查爾斯王子、威廉王子等其他皇室重要成員都會在節目中出現，齊心協力面對梅根帶來的新風暴。

傳統、保守的英國皇室被從美國來、不習慣委屈自己的梅根攪得天翻地覆，從她的丈夫哈利 王子宣告要卸下皇室重要成員身分，到兩人搬至美國居住，再到跟一堆媒體大品牌合作賺進豐厚利潤等，一直在挑戰皇室的容忍極限。女王決定剝奪兩人在英國僅存的一些單位「皇家贊助人」身分後，他們發布了語意帶反擊的聲明，被視為對女王大不敬，戰火再度點燃，這次將如何收場？外界密切注意。

據傳歐普拉早在女王宣告哈利、梅根脫離皇室公務成員身分之前就已錄好訪談，那時哈利和梅根還都以為自己仍在英國沒有完全斷絕任何關係、還保有少數單位的皇家贊助人身分，現在與皇室幾乎等於徹底切割，部分訪問內容也完全不符合最新情況，不是得修剪掉，就是得重錄，女王仍然有辦法令梅根無法稱心如意，並非省油的燈。